مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية بكأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان

يواجه المنتخب الجزائري نظيره الكونغولي في دور الثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

وتأهل منتخب الجزائر إلى دور الـ16 بعد تصدره المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية فيما حلت الكونغو في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

موعد مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية الثلاثاء السادس من يناير/كانون الثاني 2026، على ملعب "الأمير مولاي الحسن"، ضمن منافسات دور الـ16 من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025.

تنطلق صافرة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية على الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر (17:00)، السادسة مساءً بتوقيت مصر (18:00) والسابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية (19:00).

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية

beIN Max 1

كما يمكن متابعة التغطية الحية والمباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

طاقم تحكيم مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) طاقم تحكيم مصري لإدارة مواجهة الجزائر مع الكونغو الديمقراطية ويتولى محمد معروف إدارة المباراة كحكم ساحة، بمساعدة مواطنيه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كحكمين مساعدين أول وثان على التوالي، وسيكون أمين عمر حكما رابعا.

وسيشرف محمود عاشور على تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

التشكيلة المحتملة لمنتخب الجزائر أمام الكونغو الديمقراطية

لوكا زيدان؛ رفيق بلغالي؛ ريان أيت نوري؛ رامي بن سبعيني؛ عيسى ماندي؛ إسماعيل بن ناصر؛ هشام بوداوي؛ إبراهيم مازة؛ رياض محرز؛ محمد أمين عمورة؛ بغداد بونجاح.

التشكيلة المحتملة لمنتخب الكونغو الديمقراطية أمام الجزائر

مباسي نزاو؛ وان بيساكا، مبيمبا، توانزيبي، ماسواكو؛ موتسامي، صديقي، كاييمبي؛ بونغوندا، مبوكو، باكامبو.