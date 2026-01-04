مواعيد كبيرة تنتظر برشلونة في 2026

يستهل نادي برشلونة 2026 بتحديات عديدة، سواء على الصعيد الرياضي مع جميع فرقه المحترفة أو على الصعيد المؤسسي مع اقتراب الانتخابات.

العديد من الألقاب في متناول يد البلوغرانا، بدءا من كأس السوبر الإسباني في يناير/كانون الثاني، مرورا بانتخابات رئاسة النادي في الربع الثاني، إلى مواصلة العمل على تجديدات ملعب كامب نو.

وتاليا أهم المواعيد التي تنتظر برشلونة في 2026:

7 إلى 11 يناير/كانون الثاني: كأس السوبر الإسباني

يدافع برشلونة عن لقبه في السعودية عندما يواجه يوم الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني أتلتيك بلباو في نصف النهائي.

وسيلعب الفائز المباراة النهائية يوم الأحد 11 يناير/كانون الثاني ضد الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

أما في منافسة كأس الملك -الذي سيحسم أيضا 2026- فسيتعرف فريق هانسي فليك على منافسه في دور الـ32 يوم 7 يناير/كانون الثاني.

ويلعب الفريق خارج أرضه أيام 13 أو 14 أو 15 يناير/كانون الثاني ضد ديبورتيفو لا كورونيا، أو كولتورال ليونيسا، أو راسينغ سانتاندير، أو ألباسيتي، أو بورغوس.

قد يؤجل موعد نهائي كأس ملك إسبانيا الذي كان مقررا في الأصل يوم السبت 25 أبريل/نيسان إلى 18 أبريل/نيسان، نظرا لتزامنه مع معرض إشبيلية الذي يقام قبل أسبوع.

20 إلى 24 يناير/كانون الثاني: كأس السوبر الإسباني للسيدات

تستضيف مدينة كاستيلون بطولة كأس السوبر الإسباني للسيدات، وتقام مباريات نصف النهائي يوم الثلاثاء 20 يناير/كانون الثاني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ويوم الأربعاء 21 يناير/كانون الثاني بين برشلونة وأتلتيك بلباو.

أما المباراة النهائية فستقام أيضا على ملعب كاستاليا يوم السبت 24 يناير/كانون الثاني، وكأس الملك (كرة السلة) من 19 إلى 22 فبراير/شباط، ويستضيف ملعب رويج أرينا في فالنسيا المرحلة النهائية من بطولة كأس الملك (كرة السلة).

لم يفز برشلونة باللقب منذ 2022 حتى مع وجود ساراس ياسيكيفيتش ونيكولا ميروتيتش قائدين له، واللذين نجحا في الدفاع عن اللقب، ومع وجود تشافي باسكوال على رأس الفريق تجددت الآمال بإحراز اللقب.

15 مارس/آذار إلى 15 يونيو/حزيران: انتخابات رئاسة برشلونة

يمكن الدعوة إلى الانتخابات خلال هذه الفترة التي تمتد لـ3 أشهر وفقا للنظام الأساسي، وتطالب المعارضة بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن حتى لا تؤثر على المرحلة الحاسمة من موسم الفريق الأول للرجال.

وقال خوان لابورتا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إذاعة "آر إيه سي 1" "أريد اتخاذ القرار في أسرع وقت ممكن، هناك أسباب لإقامتها في مارس/آذار وأخرى في يونيو/حزيران، لكن لم يُحسم الأمر بعد، ونريد أن يكون تأثيرها على الفريق في أدنى حد ممكن".

وقدّم كل من فيكتور فونت وتشافي فيلاخونا ومارك سيريا أوراق ترشيحهم لمنافسة الرئيس الحالي لابورتا.

10-9 مايو/أيار: كلاسيكو برشلونة- ريال مدريد

ستقام مباراة الكلاسيكو الثانية في الدوري هذا الموسم ضمن الجولة الـ35، وستكون هذه المباراة الأولى على ملعب كامب نو بعد 3 سنوات من فوز برشلونة 2-1 بهدف فرانك كيسييه الذي حسم لقب الدوري لصالح تشافي هيرنانديز.

24-22 مايو/أيار: نهائيات دوري كرة السلة الأوروبي

تستضيف صالة أوكا أرينا في أثينا نهائيات دوري كرة السلة الأوروبي، ويحتل برشلونة حاليا المركز الخامس، بفارق فوز واحد فقط عن المتصدرين في منتصف الموسم.

23 مايو/أيار: نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

يستضيف ملعب أوليفال في أوسلو نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة السابعة في 8 مواسم.

وتزداد المنافسة شراسة داخل الملعب وخارجه، لكن فريق بير روميو أنهى المرحلة الجديدة من الدوري في المركز الأول برصيد 16 نقطة من أصل 18، وينتظر مواجهة ريال مدريد أو "باريس إف سي" في ربع النهائي.

30 مايو/أيار: نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال

قبل التفكير في النهائي على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست سيتعين على برشلونة بذل جهد كبير.

وبداية، ليس من المؤكد أن فوزين على سلافيا براغ (21 يناير/كانون الثاني) و"إف سي كوبنهاغن" (28 يناير/كانون الثاني) سيكونان كافيين لضمان مركز ضمن الثمانية الأوائل والتأهل المباشر إلى دور الـ16.

وسيتعين على البرسا خوض مباراة فاصلة تمهيدية على الأرجح بميزة الأرض، ويحتل برشلونة حاليا المركز الـ15 برصيد 10 نقاط من أصل 18 نقطة ممكنة، ويتأخر بنقطتين عن المركز الثامن.

وقد يواجه برشلونة الفريق صاحب المركز الأول أو الثاني (أرسنال وبايرن ميونخ حاليا) في دور الـ16، ولكن إذا تأهل برشلونة فسيستضيف مباريات الإياب من ربع النهائي ونصف النهائي نظرا لتغييرات القواعد هذا الموسم.

ويتطلع لامين جمال ورافينيا وبيدري ورفاقهم إلى الثأر لهزيمتهم السابقة قبل أن يوجهوا أنظارهم إلى بطولة العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز).

14-13 يونيو/حزيران: دوري أبطال أوروبا لكرة اليد- المربع الذهبي

يتصدر برشلونة الدوري بفارق 11 نقطة عن سيوداد دي لوغرونيو، ويضمن عمليا التأهل إلى ربع النهائي بمباراة الإياب على ملعب بالاو بلوغرانا، ويحتل حاليا المركز الثاني في مجموعته بفارق 6 نقاط عن فيسلا بلوك.

أما في الأقسام الاحترافية الأخرى فيتصدر فريق برشلونة لهوكي العجلات بقيادة المدرب ريكارد أريس الدوري الإسباني الممتاز مع إيغوالادا، ويحتل المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي لم يفز بها منذ 2018.

وفي الوقت نفسه، يحتل فريق كرة الصالات بقيادة المدرب خافي رودريغيز المركز الثاني في الدوري، وهو هدفه الرئيسي بعد فشله في التأهل للمنافسات الأوروبية الموسم الماضي.

سبتمبر/أيلول: افتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو

عاد برشلونة إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث تتوفر 45 ألفا و401 مقعد، ويتوقع زيادة سعته إلى 62 ألف مقعد مع المدرج الشمالي في نهاية يناير/كانون الثاني.

وفي غضون ذلك، تتواصل الأعمال على المدرج المزدوج لكبار الشخصيات والطابق الثالث بهدف افتتاحهما للجمهور في سبتمبر/أيلول، مما يوفر 104 آلاف و600 مقعد مع بداية موسم 2026-2027.

وسيكون هذا الطابق الأخير بدون سقف، والذي يخطط النادي لتركيبه في صيف 2027 لاستكمال الأعمال وانتهاء بناء ملعب برشلونة بنهاية ذلك العام.

وقبل ذلك، في سبتمبر/أيلول 2026 ستعلن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ما إذا كان ملعب كامب نو قد تم اختياره لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال 2029.