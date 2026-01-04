مكافأة مالية غير مسبوقة للاعبي بنين حال الفوز على مصر

أعلن الاتحاد البنيني لكرة القدم عن منح لاعبي المنتخب مكافأة مالية تاريخية إن نجح الفريق في تخطي عقبة مصر بالنسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب.

ويصطدم منتخب بنين بنظيره المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة (7 مرات)، غدا الاثنين ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من النسخة 35 من البطولة.

وأكد موقع "فوت أفريكا" أن رئيس اتحاد كرة القدم في بنين أعلن أن كل لاعب في المنتخب سيحصل على مكافأة مالية قدرها 300 ألف يورو (196 مليون فرنك أفريقي) إن فاز على مصر.

ووصف الموقع هذه المكافأة بأنها "غير مسبوقة" في تاريخ منتخب بنين، وتهدف إلى تحفيز اللاعبين ورفع مستواهم قبل هذه المباراة الصعبة.

وعلّق أن "هذا الإجراء في مثل هذا المستوى الكبير يُعد نادرا، ويعكس رغبة المسؤولين في وضع المنتخب الوطني بقيادة المدرب الألماني غيرنوت روهر في أفضل الظروف الممكنة لمواجهة هذا التحدي الكبير، وكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم البنينية".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر (17:00)، السادسة مساء بتوقيت مصر (18:00)، والسابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية (19:00).

وتعد مباراة الغد هي الثانية تاريخيا بين مصر وبنين في كل بطولات كأس الأمم الأفريقية، إذ أقيمت الأولى في دور المجموعات بنسخة 2010 التي استضافتها أنغولا، وفاز فيها "الفراعنة" بهدفين دون رد، سجلهما أحمد المحمدي وعماد متعب.

وبشكل عام يملك المنتخب المصري أفضلية ساحقة على نظيره البنيني في تاريخ مباريات الفريقين، إذ لم يسبق للأخير تحقيق أي انتصار.

وباستثناء المباراة الوحيدة التي جمعتهما في كأس الأمم الأفريقية، تواجه المنتخبان في 3 مناسبات أخرى فاز المصريون في مباراتين وتعادلا مرة واحدة فقط، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

نتائج جميع المباريات التي جمعت بين مصر وبنين:

بنين 3-3 مصر (تصفيات كأس أفريقيا 2006).

مصر 4-1 بنين (تصفيات كأس أفريقيا 2006).

مصر 5-1 بنين (ودية 2008).

مصر 2-0 بنين (دور المجموعات بكأس أفريقيا 2010).