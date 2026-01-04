مادورو وكرة القدم.. صديق مارادونا الذي أحب برشلونة وبكى بسبب ميسي

خلال مدة حكمه التي استمرت حوالي 12 عامًا، ارتبط اسم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بكرة القدم في كثير من المناسبات، منها ما هو متعلق بمنتخب بلاده وأخرى بسبب تشجيعه لواحد من أكبر الأندية في العالم إلى جانب علاقة الصداقة المتينة التي جمعته بأحد أساطير اللعبة.

وأصبح مادورو محط اهتمام كبير من وسائل الإعلام في العالم، إثر الإعلان عن اعتقاله وزوجته سيليا فلوريس فجر أمس السبت، بعد عملية عسكرية نفذتها القوات الأميركية داخل فنزويلا شهدت خلالها العاصمة كاراكاس ومدن أخرى انفجارات تزامنا مع تحليق منخفض لطائرات حربية.

مادورو وكرة القدم

وكشف مادورو علنا قبل سنوات أنه من مشجعي برشلونة الإسباني، وقد مازح أنصاره في مقطع فيديو يعود إلى 2020 بقوله إنه سيصبح "الصفقة الجديدة للنادي الكتالوني".

قال حينها "سوف أنضم إلى برشلونة. لقد استدعوني بالفعل إلى تدريبات برشلونة"، وعندما سُئل: هل ستلعب في مركز رأس الحربة؟، أجاب بدون تردد "نعم، كلاعب احتياط".

وفي مناسبة أخرى لم يُخفِ مادورو استياءه الشديد من إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، عندما سمح النادي برحيل نجمه الأسطوري ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021.

وقال مادورو في أحد التجمعات "ما فعلوه بميسي قبيح، لقد بكيت معه. عندما رأيته يبكي بكيت أنا أيضا. هو أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم".

وأضاف "ما فعله مسؤولو برشلونة بحق أعظم لاعب عرفه النادي لا يُمكن وصفه، لقد أراد ميسي إنهاء مسيرته في برشلونة لكنهم ركلوه خارجا".

مادورو صديق مارادونا

وقبل ذلك ربطت مادورو علاقة صداقة وثيقة بالأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا الذي زار فنزويلا عدة مرات.

ففي 2017 اعتبر مارادونا -الفائز مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 1986- نفسه جنديا وداعما في صف مادورو لمواجهة "الإمبريالية"، كما ظهر الاثنان سويا في مناسبات رسمية وفي مباريات لكرة القدم.

وعرض مادورو على مارادونا تدريب منتخب فنزويلا 2020، لكنّ الأخير رفض العرض بسبب التزامه المسبق مع نادي خيمناسيا الأرجنتيني.

وعقب وفاة مارادونا في العام نفسه، صرّح مادورو بأن الأسطورة الأرجنتينية ظل وفيا لصداقته و"للثورة"، مؤكدا أنه ساعد فنزويلا سرا على إدخال مواد غذائية إلى البلاد.

كما يؤمن مادورو بأن مارادونا قد تعرّض للاغتيال، ولم يفارق الحياة بشكل طبيعي.