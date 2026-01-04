بالفيديو.. ليفربول يضل طريق الفوز مجددا في الدوري الإنجليزي

واصل فريق ليفربول نزيف النقاط بتعادل درامي خارج أرضه أمام فولهام بنتيجة (2-2) ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

تقدم فولهام بهدف سجله هاري ويلسون، ورد ليفربول بثنائية سجلها فلوريان فيرتز وكودي غاكبو، وخطف الفريق اللندني نقطة التعادل بهدف في توقيت قاتل سجله هاريسون ريد في الدقيقة 97.

وكانت المباراة قد تأجلت ربع ساعة عن موعدها الأصلي بسبب حالة صحية طارئة لأحد المشجعين في المدرجات.

وتعادل ليفربول للجولة الثانية على التوالي بعد تعادل سلبي في المباراة الماضية أمام ليدز يونايتد، ليبقى في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

أما فولهام فحافظ على سجله خاليا من الهزائم في 5 جولات متتالية، حقق خلالها 3 انتصارات مقابل تعادلين، ليبقى في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

بدأ ليفربول اللقاء بنشاط هجومي ملحوظ، لكنّ محاولات الثنائي كودي غاكبو وفلوريان فيرتز لم تكن كافية لهز شباك الفريق اللندني بل تقدم فولهام سريعا بهدف في الدقيقة 17، عبر لمسة رائعة بالكعب لراؤول خيمينيز انفرد هاري ويلسون بالمرمى وسدد بقوة في الشباك، وأقرت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" بصحة الهدف وعدم وجود تسلل.

ولم يكن رد فعل ليفربول قويا بل محاولات بائسة من كورتيس غونز وغاكبو، بينما سدد راؤول خيمينيز كرة فوق العارضة في الدقيقة 46 قبل انتهاء الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، اقترب ليفربول أكثر من مرمى منافسه بتسديدة خطيرة لدومينيك سوبوسلاي من ركلة حرة، وضربة رأس من ماك أليستر ارتدت من العارضة في الدقيقة 53 قبل أن يُسجل فيرتز التعادل بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء، مستفيدا من تمريرة زميله كونور برادلي.

وتبادل الفريقان المحاولات الخطيرة على المرميين، حيث سدد غاكبو كرة قوية، بينما حرمت العارضة هاري ويلسون من تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 77.

وبلغت الإثارة ذروتها بعدما احتسب الحكم 7 دقائق وقتا بدل ضائع، نجح خلالها ليفربول في التقدم بهدف سجله الهولندي غاكبو، بعدما تابع كرة عرضية من الجهة اليمنى بركبته في الشباك، مستفيدا من تمريرة زميله الهولندي الآخر، جيريمي فريمبونغ، الذي شارك في الشوط الثاني.

واحتفل لاعبو ليفربول بجنون بهذا الهدف، ظنا أن المباراة قد حُسمت، لكنهم استفاقوا مع مدربهم آرني سلوت على صدمة جديدة عندما سدد هاريسون ريد كرة صاروخية، استقرت في المقص الأيسر لحارس مرمى ليفربول البرازيلي أليسون بيكر، لينتزع فولهام التعادل بطريقة درامية، وينجو بنقطة وسط جماهيره في مدرجات ملعب "كرافين كوتيغ".