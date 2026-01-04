خطف أيوب الكعبي مهاجم المنتخب المغربي الأضواء في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، بسبب أهدافه المقصية الرائعة التي سجّلها خلال الدور الأول.

وشارك الكعبي (32 عاما) مع "أسود الأطلس" في جميع مباريات دور المجموعات مسجّلا 3 أهداف، اثنان منهما من مقصيتين رائعتين هزّ بها شباك جزر القمر وزامبيا في الجولتين الأولى والثالثة، ونالا إعجابا كبيرا من عشاق كرة القدم.

وبفضل هاتين المقصيتين أصبح الكعبي حديث الشارع المغربي والعربي والأفريقي على حد سواء، لدرجة أنه تم تكريمه بعرض طائرات مسيّرة في سماء الدار البيضاء، جسّد اللاعب وهو ينفذ ضربة مقصية.

كيف أصبح المغربي أيوب الكعبي ملك الأهداف المقصية؟

ويبدو أن الأمر ليس محض صدفة بالنسبة للكعبي، إذ ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن مهاجم أولمبياكوس اليوناني كان قد سجّل على الأقل 15 هدفا في مسيرته بنفس الطريقة.

ومن أجل تنفيذ هذه الضربات يختار الكعبي لنفسه مكانا مناسبا داخل منطقة الجزاء، ثم يميل بجسده بطريقة تسمح له بتوجيه الكرة بلمسة غالبا ما تنتهي في الشباك.

وعلّقت الصحيفة "مثل هذه الأهداف هي اختصاص حقيقي للكعبي، فهو ينفّذ هذه الحركة من وضعية خاصة، ليست بالضرورة عالية الارتفاع لكنها فعّالة للغاية".

وكان الكعبي الذي اقتحم عالم الاحتراف في وقت متأخر نسبيا، لاعبا بطابع مختلف في بدايته وفق ما يتذكر مدربه السابق في نادي الراسينغ الرياضي المغربي، عبد الحق مندوزا.

وقال مندوزا البالغ من العمر حاليا 81 عاما "عندما كان في فئات الشباب كان يفعل كل شي وبنيته الجسدية تساعده على ذلك (1.82 م)، كنت قد أعطيت تعليمات للمشرفين على فريق الشباب تركه يلعب كما يشاء، ومن دون قيود تكتيكية".

وأضاف "كان هناك لاعبون موهوبون جدا يمرّرون له كرات بينية وطويلة لثقتهم الكبيرة فيه بأنه مهاجم نموذجي".

من جهته أشاد الصحفي المغربي نسيم لكرف بأهداف الكعبي المقصية بقوله "مثل هذه الحركات نحاول تنفيذها في بلدان تعشق كرة القدم مثل المغرب. قد ننجح فيها مرة واحدة في حياتنا أما هو فلديه مقطع مصوّر مدته ثلاث دقائق يضم ضربات مقصية فقط".

وشرح "ضرباته المقصية غالبا ما تكون قريبة من الأرض وليست مرتفعة كثيرا. هو يمتلك التقنية التي تمكّنه من إرسال الكرة إلى الشباك".

وتعوّل الجماهير المغربية على الكعبي من أجل مواصلة المنافسة على لقب كأس أفريقيا في النسخة التي تستضيفها بلادهم حاليا.

ويواجه منتخب المغرب اليوم نظيره التنزاني على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط عند الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 17:00 بالتوقيت المحلي للمغرب وذلك في الدور ثمن النهائي من البطولة.