لاعب سلوفيني ينهي مسيرته الكروية لأسباب عائلية

اختار اللاعب السلوفيني كيفن كامبل أن يطوي صفحة امتدت 8 سنوات و6 أشهر مع لايبزيغ الألماني، معلنا رحيله عن الفريق مع نهاية الشهر الجاري، مفضلا الالتفات إلى عائلته ووضعها في صدارة أولوياته بعد مسيرة طويلة بقميص النادي.

وأعلن نادي لايبزيغ الألماني توصله إلى اتفاق متبادل مع لاعب الوسط كامبل لإنهاء عقده بنهاية يناير الجاري، وذلك لأسباب شخصية تتعلّق باللاعب البالغ من العمر 35 عاما.

وشارك كامبل في 3 مباريات فقط مع لايبزيغ هذا الموسم كبديل في الجولات الثالثة والرابعة والخامسة من الدوري، قبل أن يغيب عن قوائم الفريق منذ نهاية سبتمبر.

العائلة أولا

وأعرب اللاعب السلوفيني عن اعتزازه بالسنوات الثماني والنصف التي قضاها في صفوف لايبزيغ، مؤكدا أن الفترة التي عاشها مع النادي كانت مميزة على المستويين الإنساني والرياضي، وشهدت تحقيق إنجازات تاريخية وألقاب مهمة بفضل روح جماعية قوية داخل الفريق.

وأشار كيفن كامبل إلى أن فقدان شقيقه بشكل مفاجئ جعله يدرك أهمية قضاء الوقت مع المقربين، موضحا أنه بعد سنوات طويلة أدرك ضرورة العودة إلى بلاده، خاصة في ظل تراجع الحالة الصحية لوالده ورغبته في قضاء وقت أطول إلى جانبه، باعتبار ذلك فرصة لا تُعوّض.

يبدو أن نجم لايبزيغ السلوفيني كان شديد التعلّق بأخيه الأكبر، الذي تُوفي في أكتوبر/تشرين الأول نتيجة نوبة قلبية.

فقد كتب كامبل (35 عاما) في منشور على إنستغرام بعد الوفاة: "أخي الأكبر. كنتَ صديقي المُقرّب. أفضل أخ، وابن، وأب، وعمٍّ يمكن لأي شخص أن يتمناه! أحبك حبا يفوق الوصف!".

وأكد كيفن كامبل أن القرار كان صعبا عليه، إلا أن بعض الخيارات في الحياة تتجاوز كرة القدم، لافتا إلى أنه لم يكن يتوقع أن تنتهي رحلته بهذه الطريقة، لكنه يشعر بالارتياح لوجود أولويات أخرى مختلفة عن المستطيل الأخضر.

وأوضح كامبل أنه سيولي اهتمامه في المرحلة المقبلة لعائلته، مع ترك الباب مواربا أمام احتمال العودة إلى الملاعب مستقبلا، رغم أن ذلك لا يبدو مطروحا في الوقت الحالي.

وكان كامبل قد انضم إلى لايبزيغ في أغسطس 2017 قادما من باير ليفركوزن، وخاض 283 مباراة رسمية مع الفريق سجل خلالها عشرة أهداف، وساهم في التتويج بكأس ألمانيا عامي 2022 و2023. كما سبق له اللعب في الدوري الألماني بقميص بوروسيا دورتموند بعد انتقاله من ريد بول سالزبورغ النمساوي.