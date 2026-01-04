فيديو.. ماتيو نجل ميسي يسجل بمقصية رائعة

على طريقة والده، أبدع ماتيو نجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدف من مقصية رائعة أبهرت المتابعين.

وأظهر نجل ميسي لمحات تألق فردية لافتة أثارت تفاعل الجماهير على مواقع التواصل ووصلت لوسائل الإعلام الرياضية خلال إحدى مباريات الفئات السنية الصغرى لنادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم وأبرزها هدف المقصية.

ماتيو نجل ميسي يسجل بمقصية رائعة

الهدف، الذي ظهر في مقطع فيديو نشرته حسابات مختصة بأهداف اللاعبين الصاعدين، أظهر قدرة ماتيو على تنفيذ تسديدة "مقصية" مدهشة في الهواء، تثبت أنه يمتلك موهبة كبيرة وإحساسا تهديفيا مميزا، مما يعزز من اسمه بين المواهب الصاعدة.

ماتيو على خطى والده ميسي

التفاعل مع الهدف كان واسعا على منصات التواصل، حيث اعتبر العديد من المتابعين أن الهدف من أكثر اللحظات الفنية روعة في المباريات الأخيرة، وأن ماتيو يسير على خطى والده ليونيل ميسي في القدرة على صناعة لحظات ساحرة داخل الملعب.

تألق تياغو ميسي

ويتألق أيضا تياغو نجل ليونيل ميسي الذي يلعب بفريق تحت 13 عاما بنادي إنتر ميامي.

وأظهر تياغو أنه ربما يكون الوريث الشرعي للرقم 10، بلمحاته الفنية والموهبة والهدوء اللذين ميزا والده في الملاعب، وسجل أهدافا حاسمة في البطولات الأميركية، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير.