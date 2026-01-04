شاهد كيف يحمي نادٍ إنجليزي عشب ملعبه من التجمد

اضطر نادي لينكولن سيتي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لتغطية أرضية ملعبه بطريقة غريبة جدا، في إطار سعيه لتجنّب تجمّد الأرضية بسبب موجة الصقيع.

واستعان لينكولن سيتي بخيمة عملاقة لتغطية أرضية ملعبه لضمان عدم تجمّد العشب، قبل مباراة الفريق ضد بيترفورد.

كن هذا الإجراء لم يكن كافيا، وهو ما دفع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للتدخل عبر تقديم قبة مدفأة تعمل على نفخ الهواء الساخن تحت العطاء لمنع تجمد العشب، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن درجة الحرارة وصلت إلى خمس درجات مئوية تحت الصفر، وهو ما قد يؤثر على الحضور الجماهيري في الملعب الذي يتسع لحوالي 11 ألف مشجع. وجاءت هذه الخطوة بعد أن تبين أن أغطية التجمد المعتادة لنادي لينكولن غير مناسبة في مثل هذه البرودة الشديدة.

وصرّح مدير الملعب ليام ماركي لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي "ينبغي أن يكون كل شيء جاهزًا حتى موعد المباراة"، مشيرا إلى وجود تطبيق على هاتفه يراقب من خلاله درجة الحرارة ورطوبة الأرضية. وأضاف "تعمل هذه الأغطية بكفاءة حتى درجة حرارة ثلاث أو أربع درجات تحت الصفر، لكن الآن الحرارة خمس درجات تحت الصفر".

وتكللت هذه الجهود بالنجاح إذ أُقيمت المباراة بالفعل وانتهت بفوز لينكولن سيتي على ضيفه بيترفورد 5-2. ورفع لينكولن سيتي رصيده إلى 48 نقطة وضعته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كارديف الذي لعب مباراتين أقل.

وأجبرت حالة الطقس الاتحاد الإنجليزي على تأجيل عدة مباريات في الدرجات المختلفة، مثل مواجهة بورام وود ضد يورك سيتي في الدوري الوطني، وسكنثورب يونايتد ضد ساتون يونايتد في الدرجة الخامسة بسبب تجمد الأرضية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية عدة تحذيرات باللونين البرتقالي والأصفر بسبب الثلوج والجليد في أنحاء مختلفة من المملكة المتحدة.