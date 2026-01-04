الحسرة تخيم على الإعلام في تونس عقب الخروج القاسي من كأس أفريقيا

خيمت حالة من الحسرة على وسائل الإعلام في تونس عقب الخروج القاسي لنسور قرطاج من ثمن نهائي (دور الـ16) كأس أمم أفريقيا بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام منتخب مالي، في المباراة التي جرت مساء أمس السبت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وبادرت تونس بالتسجيل قبل دقيقتين من النهاية لكنّ مالي التي لعبت منذ الربع الأخير من الشوط الأول بنقص عددي عقب حالة طرد، حصلت على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لتفرض التعادل حتى نهاية الشوطين الإضافيين قبل أن تحسم بطاقة التأهل لدور الثمانية عبر ركلات الترجيح، التي أهدر خلالها لاعبو تونس 3 ركلات.

الحسرة تخيم على الإعلام في تونس

وجاء عنوان الصفحة الرئيسية لصحيفة "الشروق": "الخيبة". وكتب موقع "الصباح نيوز" في تعليقه على المباراة "المنتخب يودع المسابقة من الباب الصغير".

ودعا الموقع في التقرير إلى إجراء تقييم صارم مشيرا إلى الاختيارات الفنية غير الموفقة التي شملت جميع مباريات المنتخب في البطولة.

وكتب موقع صحيفة "لابراس" الناطقة بالفرنسية "في مواجهة منتخب مالي العنيد، وعلى الرغم من تفوقهم العددي أهدر لاعبونا، خاصة في ركلات الترجيح، فرصتهم. لتنتهي مغامرتهم القارية هنا!".

وأوضح موقع صحيفة "لوكوتيديان" في تعليقه على الانسحاب "من المفارقات أن تونس، التي كان أداؤها أفضل بقليل من مبارياتها السابقة، ودعت البطولة بركلات الترجيح المريرة. نتيجة صعب تقبلها".