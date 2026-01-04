بطل برشلونة "فأر" في إسبانيول.. غارسيا "أفضل حارس في العالم"

أشاد هانز فليك مدرب برشلونة متصدر ‍الدوري ‍الإسباني لكرة القدم بحارس مرمى الفريق خوان غارسيا واصفا إياه بأنه أحد أفضل حراس المرمى في العالم بعد لعبه دورا بارزا في المباراة أمام فريقه السابق إسبانيول في قمة كتالونيا أمس ⁠السبت.

لعب غارسيا دورا أساسيا في فوز برشلونة 2-صفر إذ أنقذ مرماه ​من عدة فرص خطيرة ليبتعد في صدارة الترتيب برصيد 49 ‍نقطة.

غارسيا "أفضل حارس في العالم"

وقال فليك للصحفيين "أول ما أود فعله هو تقديم الشكر لخوان غارسيا. إنه أحد أفضل حراس المرمى في العالم. لقد عانينا، لكننا حصدنا النقاط الثلاث، وهذه هي ‍رسالتنا للدوري الإسباني".

وأثنى ⁠فليك على رباطة جأش حارس المرمى لا سيما في ظل الاستقبال العدائي الذي تلقاه عند عودته إلى ملعب "آر سي دي إي" حيث تدرج في صفوف الفريق الأول.

وردا على سؤال بشأن قوة غارسيا الذهنية، قال فليك "رائعة… أعتقد أنه لن ينسى ما عاشه هنا، لأنه لعب لإسبانيول ومنحه الفرصة. والآن يلعب معنا، وكان ​أحد أسباب الفوز".

بطل برشلونة "فأر" في إسبانيول

تعرض غارسيا لصيحات استهجان منذ بداية ‌الإحماء إذ رُفعت لافتات ضده في المدرجات تضمنت صورا لفئران وأوراقا نقدية مزيفة تحمل صورته. وقال فليك إن اللاعب (24 عاما) بدا غير متأثر قبل انطلاق المباراة.

وأضاف "تحدثت معه بالطبع. ‌رأيته هادئا كعادته. وكان يتمتع بالتركيز وواثقا. تمتلك الفرق العظيمة أفضل حراس المرمى، وهو أحدهم".

مانولو: لن أتحدث عن غارسيا

ورفض مانولو غونزاليس ‌مدرب إسبانيول، الذي سنحت لفريقه عدة فرص محققة ⁠للتسجيل لكنه أخفق في اغتنامها، التعليق على أداء غارسيا.

وقال "لن أتحدث عن خوان. أي شيء سأقوله سيُحرف. لا أريد الخوض في هذا الموضوع".

وأضاف "كنا قريبين جدا من الفوز، لكنه ‌ضاع منا… كان يجب أن نفوز اليوم".

وبالحديث عن كأس السوبر، قال فليك إن هذا الفوز سيمنح فريقه دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيك بيلباو يوم الأربعاء.

وقال ‍المدرب الألماني "ليس من السهل خوض هذه المباراة بعد عطلة عيد الميلاد والتوجه مباشرة إلى كأس السوبر. لكنّ هذا الفوز سيمنحنا الثقة".