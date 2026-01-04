لقطة "عفوية" لمحرز مع طفلة صغيرة تشعل مواقع التواصل

لفت النجم الجزائري رياض محرز الأنظار بتصرف إنساني عفوي، بعدما لبّى أمنية طفلة كانت تتمنى مداعبة الكرة معه.

ووثّق مقطع متداول لحظة وضع محرز هاتفه على الأرض، قبل أن يبدأ بملاعبة الكرة بكل بساطة مع الطفلة، في مشهد نال إعجاب المتابعين وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتُبر تعبيراً صادقاً عن تواضع اللاعب وقربه من الجماهير.

ووقعت الحادثة داخل فندق إقامة بعثة "محاربي الصحراء" في الرباط، على هامش تحضيرات المنتخب لمواجهة الكونغو الديمقراطية لحساب دور الثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا.

ويؤكد هذا التصرف مرة أخرى أن نجومية محرز لا تقتصر على مهاراته الكروية وإنجازاته الاحترافية، بل تمتد إلى سلوكه الإنساني وتواضعه.

سبق وقام محرز في الأيام الماضية بمساعدة مشجع في العثور على حقيبة فقدها بعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وشارك محرز (34 عاما) عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تغريدة نشرها أحد المشجعين الجزائريين أعلن فيها عن فقد حقيبة تحتوي على وثائق رسمية هامة جدا، بعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو التي جرت أمس لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

وعلّق محرز على تغريدة المشجع الجزائري "ساعدوه من فضلكم".