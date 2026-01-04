بالفيديو.. إبراهيم دياز يدخل التاريخ ويبعث رسالة خاصة لأوناحي

كان لاعب المنتخب المغربي إبراهيم دياز على موعد مع إنجاز تاريخي في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعدما هز شباك منتخب تنزانيا، في مواجهة الفريقين ضمن دور الـ16 من البطولة القارية.

وافتتح دياز التسجيل للمغرب في الدقيقة 64، خلال المباراة التي استضافها ملعب (الأمير عبد الله) بالعاصمة الرباط، ليصبح أول لاعب مغربي يهز الشباك في 4 مباريات متتالية بأمم أفريقيا.

ولم يمر هدف دياز دون لفتة إنسانية، إذ احتفل بتقبيل قميص زميله عز الدين أوناحي، الغائب عن المباراة بسبب الإصابة، في رسالة دعم واضحة من نجم المنتخب المغربي لرفيقه.

وتمكّن نجم ريال مدريد الإسباني من التسجيل في شباك جزر القمر ومالي وزامبيا في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية للمسابقة، ليصبح ثاني مغربي يحرز في 3 مباريات متتالية في أمم أفريقيا بعد أحمد فراس.

وينفرد دياز بصدارة ترتيب هدافي أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، برصيد 4 أهداف، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه.