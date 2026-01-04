خريجو أكاديمية ريال مدريد يستعيدون رقما غائبا منذ 1989

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني بفوزه الكبير على ريال بيتيس 5-1 مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو، ليواصل الفريق بقيادة تشابي ألونسو مطاردة برشلونة على صدارة الترتيب.

لكن اللافت في المباراة أن الأهداف الخمسة جميعها حملت توقيع لاعبين من أكاديمية النادي (لافابريكا)، في إنجاز لم يتحقق منذ أكثر من ثلاثة عقود وتحديدا منذ 1989.

كشف موقع "ميستر شيب" المختص في الإحصائيات أن آخر خماسية تهديفية لخريجي أكاديمية ريال مدريد سجلها النادي الملكي في فوزه على ريال سرقسطة وانتهت بنتيجة (7-2).

وتداول في ذلك الوقت كل من اللاعب ميتشيل، وإميليو بوتراغينيو، ومانولو سانشيز تسجيل خمسة أهداف، بينما تكفل المكسيكيان مارتن فاسكيز وهوغو سانشيز بالهدفين المتبقيين.

المميز في فوز الريال اليوم أنه جاء في سياق مختلف فمنذ 1989 تغيرت قواعد إشراك اللاعبين الأجانب كثيرا، وقتها كان يسمح بثلاثة لاعبين أجانب فقط بالمشاركة، بينما اليوم يُمكن خوض مباراة دون أي لاعب إسباني في التشكيلة الأساسية.

لهذا يبدو نجاح ثلاثة من خريجي أكاديمية الريال من تسجيل خمسة أهداف في الدوري الإسباني ضربا من الخيال.

وسجّل غونزالو غارسيا ثلاثية، بينما أكمل أسينسيو وفران غارسيا الفوز الساحق وهم لاعبون غير أساسيين.

وأثنى المدرب ألونسو، على لاعبيه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، مُشيرًا إلى أن قوتهم لا تكمن فقط في تسجيل الأهداف، بل أيضًا في روحهم التنافسية العالية خلال التدريبات.