رد فعل مورينيو الغريب على قرعة دوري أبطال أوروبا

Benfica's Portuguese head coach Jose Mourinho attends a press conference on the eve of the UEFA Champions League, League phase matchday 8 match between SL Benfica and Real Madrid CF at Benfica Campus in Seixal, on January 27, 2026. (Photo by FILIPE AMORIM / AFP)
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المشرف على العارضة الفنية لنادي بنفيكا (الفرنسية)
Published On 31/1/2026
آخر تحديث: 11:48 (توقيت مكة)

فاجأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الجميع بردة فعل غير متوقعة عقب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا، التي أوقعت بنفيكا في مواجهة ريال مدريد.

فبدلا من التعليق على المواجهة المرتقبة، نشر مورينيو عبر حسابه على إنستغرام صورة من مكتبه في المدينة الرياضية لبنفيكا.

وظهر المدرب البرتغالي في الصورة وهو يدرس منافسه، لكن ليس ريال مدريد، بل فريق تونديلا الذي تستعد بنفيكا لملاقاته في الدوري البرتغالي، مرفقا الصورة برسالة مقتضبة قال فيها: "الحياة تستمر".

وتحمل هذه المواجهة طابعا خاصا لمورينيو، إذ سيعود إلى ملعب سانتياغو برنابيو بعد 13 عاما، بعد أن أسفرت قرعة الملحق، التي أجريت أمس الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن صدام جديد بينه وبين النادي الملكي.

المصدر: مواقع إلكترونية

