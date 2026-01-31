رد فعل مورينيو الغريب على قرعة دوري أبطال أوروبا

فاجأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الجميع بردة فعل غير متوقعة عقب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا، التي أوقعت بنفيكا في مواجهة ريال مدريد.

فبدلا من التعليق على المواجهة المرتقبة، نشر مورينيو عبر حسابه على إنستغرام صورة من مكتبه في المدينة الرياضية لبنفيكا.

وظهر المدرب البرتغالي في الصورة وهو يدرس منافسه، لكن ليس ريال مدريد، بل فريق تونديلا الذي تستعد بنفيكا لملاقاته في الدوري البرتغالي، مرفقا الصورة برسالة مقتضبة قال فيها: "الحياة تستمر".

وتحمل هذه المواجهة طابعا خاصا لمورينيو، إذ سيعود إلى ملعب سانتياغو برنابيو بعد 13 عاما، بعد أن أسفرت قرعة الملحق، التي أجريت أمس الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن صدام جديد بينه وبين النادي الملكي.