مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يستعد نادي بيراميدز المصري لمواجهة ضيفه نهضة بركان المغربي، يوم الأحد، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد أيام من خوضه مباراة أمام الغونة في الدوري المصري.

ويدخل بيراميدز اللقاء وهو يعيش فترة استقرار على الصعيد القاري، بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر خمس مباريات بدوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

في المقابل، تقدم نهضة بركان مستويات لافتة في المسابقة نفسها، إذ لم تتعرض للخسارة في سبع مباريات متتالية، ما يعكس قوة الفريق وانضباطه التكتيكي في المنافسات القارية.

موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان

تقام مباراة بيراميدز المصري ضد نهضة بركان المغربي يوم الأحد 01 فبراير/ شباط 2026 بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية وقطر، السادسة بتوقيت مصر (18:00) والخامسة (17:00) بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

beIN SPORTS 2

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة بيراميدز المحتملة

الشناوي، شيبي، حافظ، مرعي، علي جبر، مهند لاشين، ناصر ماهر، ابرهايم توري، مصطفى فتحي، مصطفى زاكي وفيستون ماييلي.

تشكيلة نهضة بركان المحتملة

مفتاح، هيثم، العسال، كندوس، موساوي، شوعير، كامارا، خيري، باسان، لملاوي وعماد رياحي.

تاريخ المواجهات

سبق أن التقى الفريقان في ثلاث مناسبات سابقة، وشهدت هذه المواجهات توازنا في النتائج، حيث حقق كل فريق فوزا واحدا، فيما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

وكان آخر لقاء جمع بينهما قد انتهى بالتعادل السلبي 0-0، في مباراة اتسمت بالحذر الدفاعي من الجانبين.

وتتجه الأنظار إلى هذه المواجهة في ظل تقارب المستوى بين الفريقين، وسلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها الطرفان في البطولة، ما ينذر بمباراة تنافسية مفتوحة على جميع الاحتمالات.