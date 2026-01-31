مباراة الزمالك ضد المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يلتقي نادي المصري البورسعيدي مع نظيره الزمالك، يوم الأحد، في مباراة تندرج ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مواجهة تحمل طابعا خاصا بحكم التاريخ الطويل بين الفريقين.

ويخوض المصري المباراة بعد مشاركته في منافسات الدوري المصري أمام سيراميكا كليوباترا، قبل أن يحول تركيزه إلى الاستحقاق القاري، سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز الأندية المصرية والإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي

تقام مباراة الزمالك ضد المصري في كأس الكونفدرالية يوم الأحد 01 فبراير / شباط 2026 بملعب السويس.

وتنطلق المواجهة في حدود الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مصر والثامنة مساء (20:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

beIN SPORTS 2

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة الزمالك المحتملة

صبحي، محمد إسماعيل، حمدي، عبد المجيد، محمد حسن، محمد شحاتة، أحمد خضري، آدم كايد، أحمد شريف، ناصر وحسن علي.

تشكيلة المصري المحتملة

محمود حمدي، السعداوي، أحمد منصور، عبدو نادر، خالد صبحي، كريم بامبو، محمود حمادة، منذر طمين، عمر الساعي، أحمد شرف وحسن علي.

تاريخ المواجهات

تشير سجلات المواجهات السابقة إلى تفوق الزمالك تاريخيا، إذ التقى الفريقان في 111 مباراة، حقق خلالها الزمالك 63 فوزا، مقابل 20 انتصارا للمصري، بينما انتهت باقي المواجهات بالتعادل.

وعلى ملعب بورسعيد، سبق للفريقين أن التقيا في 55 مباراة، فاز الزمالك في 22 مواجهة، مقابل 14 فوزا للمصري، ما يعكس تقاربا نسبيا في النتائج على أرض المصري، مع بقاء الأفضلية العامة للزمالك.

المواجهة الأخيرة

كان آخر لقاء جمع الفريقين قد انتهى بالتعادل السلبي 0-0، في مباراة اتسمت بالحذر التكتيكي وقلة الفرص، ما يعزز التوقعات بمواجهة متوازنة من جديد.

ويدخل الزمالك اللقاء مدعوما بأفضليته التاريخية في المواجهات المباشرة، في حين يعول المصري على عاملي الأرض والدافع المعنوي لتحقيق نتيجة تعزز حضوره في المنافسة القارية، في مباراة تبدو مفتوحة على مختلف الاحتمالات.