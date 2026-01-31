مباراة الإتحاد ضد النجمة في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، يوم 1 فبراير/شباط 2026، مواجهة تجمع بين الاتحاد وضيفه النجمة، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل الاتحاد اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 30 نقطة من 17 مباراة، ويأمل في مواصلة تحسين نتائجه بعد فوزه في الجولة الماضية على الأخدود بنتيجة 2-1. وحقق الفريق نتائج متباينة في مبارياته الخمس الأخيرة، بين فوزين وتعادل وخسارتين.

في المقابل، يعيش النجمة وضعا صعبا، إذ يتذيل جدول الترتيب بالمركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط فقط من 17 مباراة، ولم يحقق أي فوز هذا الموسم. وكان الفريق قد خسر في الجولة الماضية على أرضه أمام القادسية بنتيجة 3-1.

موعد مباراة الإتحاد ضد النجمة

تقام مباراة الإتحاد والنجمة يوم الأحد 01 فبراير / شباط على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق المواجهة عند الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية وقطر، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت مصر والسادسة والنصف (18:30) بتوقيت الجزائر ، تونس والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الإتحاد ضد النجمة

تبث المباراة عبر ثمانية

THMANAYAH

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة الإتحاد المحتملة:

رايكوفيتش، الشنقيطي، كادش، بيريرا، ميتاي، دومبيا، كانتي، فابينيو،ديابي، الشهري وروجر فيرنانديز.

تشكيلة النجمة المحتملة

براغا، الهوساوي، الحليل، فارغاس، سمير، فلوريس، الطليحي، تيانيك، الدبيس، علي جسيم وبوتبة.

مفاتيح اللعب

يعتمد الاتحاد هجوميا على مهاجمه كريم بنزيمة، الذي يتصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 8 أهداف هذا الموسم.

أما النجمة، فيبرز في صفوفه لازارو كأفضل هداف للفريق بـ4 أهداف، في ظل معاناة واضحة على المستوى الهجومي والدفاعي.

سجل المواجهات

شهد آخر لقاء جمع الفريقين، في سبتمبر/أيلول 2025، فوز الاتحاد خارج أرضه بهدف دون رد، ولم تسجل مواجهاتهما الأخيرة أي تعادل.

أرقام من الموسم

سجل الاتحاد على ملعبه 11 هدفا هذا الموسم، مقابل استقبال 10 أهداف، بمعدل 1.22 هدف مسجل و1.11 هدف مستقبل في المباراة، ليحتل مركزا متوسطا على مستوى الأداء الهجومي، مع استقرار نسبي دفاعيا.

إعلان

في المقابل، سجل النجمة خارج ملعبه 7 أهداف فقط، واستقبل 18 هدفا، بمعدل تهديفي منخفض بلغ 0.78 هدف في المباراة، مقابل هدفين مستقبلين، ما يعكس حجم معاناته خارج أرضه.

مؤشرات وإحصاءات

النجمة هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في الدوري هذا الموسم.

الفريق خسر 13 مباراة، وهو الرقم الأعلى بين أندية الدوري.

الاتحاد من بين أكثر ثلاثة فرق تسديدا على المرمى هذا الموسم، بـ250 محاولة خلال 18 مباراة.

سلاسل مستمرة

النجمة فشل في تحقيق الفوز خلال 17 مباراة متتالية في الدوري.

الاتحاد فاز في 4 من آخر 5 مباريات خاضها على ملعبه.

النجمة نجح في التسجيل في 5 من آخر 6 مباريات رغم نتائجه السلبية.

وتبدو المباراة فرصة للاتحاد من أجل استغلال عاملي الأرض والفارق الفني، في مواجهة فريق يعاني على مستوى النتائج والاستقرار، فيما يسعى النجمة إلى إيقاف سلسلة نتائجه السلبية ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في البقاء.