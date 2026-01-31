مبابي الوحيد المتفوق على أنتوني.. ما القصة؟

يواصل المهاجم البرازيلي أنتوني ترك بصماته مع ريال بيتيس على الساحة الأوروبية، حيث سجل هذا الموسم هدفا وصنع آخر، ليكون اللاعب الأبرز في فوز الفريق على فينورد 2-1 يوم الخميس الماضي، وتأهل الفريق المباشر إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

حتى الآن هذا الموسم في دوري أوروبا، شارك أنتوني في ست مباريات ولعب ما مجموعه (480 دقيقة) سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة، مساويا أرقامه في الموسم الماضي عندما سجل أربعة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في تسع مباريات بالدوري الأوروبي خلال (768 دقيقة).

مبابي الوحيد المتفوق على أنتوني

منذ انتقاله إلى بيتيس في يناير/كانون الثاني 2025، أصبح أنتوني صاحب 8 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 15 مباراة أوروبية مع الفريق، وهو رقم لا يتجاوزه إلا الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل 17 هدفا دون تمريرات حاسمة مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا خلال نفس الفترة.

ويأتي بعدهما هاري كين مع بايرن ميونيخ بـ13 هدفا وصناعة هدف، وديمبلي مع باريس سان جيرمان بـ5 أهداف و6 تمريرات حاسمة خلال العام الماضي في المسابقات الأوروبية.

على الرغم من معاناته من إصابة على مستوى العانة منذ أكثر من شهر، يواصل أنتوني تقديم مستويات رائعة، متفوقا على أرقامه الممتازة في الموسم الماضي، حين سجل 9 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في نصف موسم فقط.

هذا الموسم، وصل مجموع أهدافه وتمريراته الحاسمة بين الدوري الإسباني، ودوري أوروبا، وكأس الملك إلى 9 أهداف و8 تمريرات، ليصبح مجموع مساهماته الهجومية مع بيتيس خلال عام كامل 18 هدفا و13 تمريرة حاسمة.

وشهدت مسيرة أنتوني توهجا كبيرا مع ريال بيتيس منذ انتقاله للنادي على شكل إعارة قادما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث عانى من تذبذب المستوى وانخفاض الآداء.