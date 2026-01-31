كشف أحد مشجعي ليدز يونايتد المخلصين عن طرف صناعي مخصص لعينه، الذي حمل شعار النادي الشهير، وذلك بعد معركته الناجحة ضد سرطان العين وخضوعه لعملية جراحية لإزالة العين المصابة.

الصور المقربة للطرف الصناعي الذي أظهر التصميم المذهل، انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين جماهير الفريق.

الطرف الصناعي أظهر بوضوح عناصر اللونين الأزرق والأبيض، رمزي النادي، ليحول التحدي الشخصي إلى رمز قوي للوفاء والفخر بالنادي.

تأتي هذه اللحظة المؤثرة في الوقت الذي يواصل فيه ليدز يونايتد عودته القوية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة، بفارق أربع نقاط فقط عن المركز الثاني عشر، مما أكسبه إشادة واسعة على أدائه، في الوقت الذي ابتعد فيه عن منطقة الهبوط رغم المنافسة الشديدة في الدوري.