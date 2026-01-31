لماذا يرفض لامين جمال نجم برشلونة السيارات الفارهة؟

كشف نجم برشلونة لامين جمال في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي بي إس نيوز (CBS)، عن معيار بسيط لاختيار سيارته المستقبلية، مؤكدا أنه سيشتري السيارة التي تناسب أصدقاءه ويستطيعون امتلاكها مثلهم.

وأوضح جمال بتواضع لافت: "لن تكون لامبورغيني، سأكتفي بسيارة أودي أو مرسيدس أو كوبرا".

يُذكر أن اللاعب شوهد مراراً وهو يستقل سيارات من علامة "كوبرا" الإسبانية، الشريك الرسمي لنادي برشلونة الذي يوفر أسطول سيارات للاعبين والموظفين.

سيارة لامين جمال

يفضل جمال سيارة كوبرا فورمنتور إي هايبرد، وهي سيارة هجينة قابلة للشحن، توفر مستويين من القوة (204 و272 حصانا)، بمدى كهربائي يصل إلى 124 و117 كيلومترا على التوالي.

يبدأ سعر هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، وهي الطراز الأكثر مبيعا للعلامة التجارية، من 33 ألفا و760 يورو.

أرخص طراز من كوبرا هو "بورن"، والذي يبدأ سعره، وفقا للموقع الرسمي، من 24 ألفا و950 يورو.

أما بالنسبة لأودي، فأرخص سياراتها هي إيه 1 سبورت باك بسعر يبدأ من 29 ألفا و230 يورو، وبالنسبة لمرسيدس، باستثناء السيارات الصغيرة، فهي الفئة إيه بسعر يبدأ من 38 ألفا و940 يورو.

لكن جمال سيحتاج أولا إلى الحصول على الرخصة اللازمة لقيادة سيارته. وأوضح خلال المقابلة الصحفية كيف تسير دروس القيادة لديه: "الأمر صعب لأنني لم أدرس منذ فترة طويلة بعد تخرجي من المدرسة الثانوية. عليّ أن أبدأ باختبار النظرية، وسأفعل ذلك تدريجيا".