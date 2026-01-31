غوارديولا ليس أولهم.. نجوم الرياضة يكسرون جدار الصمت لأجل فلسطين

عاد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا ليجدد دعمه للقضية الفلسطينية ليعيد إلى الأذهان حملة التضامن التي أطلقها نجوم الرياضة عبر العالم تضامنا مع أهالي وأطفال غزة بسبب العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف القطاع.

وظهر غوارديولا -أمس الخميس- مرتديا الكوفية الفلسطينية خلال مشاركته في حملة خيرية بعنوان "من أجل فلسطين"، أُقيمت في مدينة برشلونة، حيث ألقى كلمة مؤثرة لاقت صدى كبيرا لدى الحاضرين والمهتمين بالقضايا الإنسانية، وانتقد فيها حالة اللامبالاة تجاه ما يحدث في فلسطين.

ليست المرة الأولى

المدرب الإسباني ألقى العام الماضي خطابا أكد فيه أن الهجمات الإسرائيلية تستهدف الأطفال، مجددا دعوته إلى تحمّل المسؤولية الإنسانية تجاه ما يجري.

وقبل نحو شهرين أعرب غوارديولا مجددا عن عدم قدرته على تقبّل أي تبرير لما وصفه بالمجزرة في غزة.

وقال إن الأطفال الذين يُقتلون هناك كان يمكن أن يكونوا أطفال أي أسرة في العالم، معربا عن فقدانه الثقة بالقادة السياسيين الذين يسعون، بحسب قوله، للبقاء في السلطة بأي ثمن.

نجوم انتفضوا في وجه العدوان

لم يلتزم العديد من نجوم الرياضة العالمية والعربية الصمت إزاء معاناة أطفال غزة وسكانها منددين بالمجزرة التي طالت النساء والأطفال وكبار السن على مدار عامين.

المدرب الألماني يورغن كلوب اختار التقاط صورة إلى جانب علم فلسطين مركزا على الجوانب الإنسانية ومعاناة أطفال غزة، بينما وجه المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني رسائل حملت دعوات لوقف العدوان وحماية المدنيين.

وبدوره أعرب مسعود أوزيل عن تضامنه مع غزة وتعاطفه مع أهلها. بينما حث الأسطورة إريك كانتونا الأندية واللاعبين على رفض مواجهة الفرق الإسرائيلية بسبب ما وصفه بـ"الإبادة".

كما تفاعل كلا من نيكولاس جاكسون وويسلي فوفانا وجواو كانسيلو ورافائيل لياو مع مأساة غزة وأبدوا تضامنهم عبر المنصات الاجتماعية.

وفي حين أظهر بول بوغبا تضامنه الدائم مع القضية الفلسطينية، غرد كريم بنزيمة واصفا القصف بـ"الظالم".

أما رياض محرز فنشر علم فلسطين في مناسبات مختلفة على حسابه على إنستغرام مرفوقا بعبارة "أوقفوا الحرب".

بدوره أعلن محمد النني مراراً تضامنه مع فلسطين، تحديداً غزة، عبر حساباته الرسمية، مستخدما عبارات دعم كـ "قلبي وروحي ودعمي لكِ يا فلسطين" مرفوقة بصور للمسجد الأقصى.

كما يعتبر إبراهيم كوناتي نجم ليفربول من بين اللاعبين الذين كسروا صمتهم إزاء ما جرى في غزة.

ونشر على حسابه صورا تدعم غزة مرفقة بعبارة "كل العيون على رفح".

نجمة التنس التونسية أنس جابر لم تتوقف على إطلاق حملات التضامن مع غزة لجمع التبرعات، بينما أعلن نجم كمال الأجسام بيغ رامي تعاطفه مع أهالي غزة وكتب "غزة العزة".

ولم يتأخر بطل الملاكمة أمير خان عن إدانة القصف على غزة موجها رسالة تعاطف مؤثرة دعما لفلسطين.

عقوبات وانتقادات

وتعرض العديد من الرياضيين واللاعبين لعقوبات متفاوتة ولهجمات شرسة بسبب تضامنهم مع غزة. وصلت إلى حد التهديد بفسخ عقودهم حتى أن منهم من مثل أمام المحكمة مثلما حدث مع الجزائري يوسف عطال الذي اضطر إلى مغادرة ناديه نيس في نهاية المطاف.