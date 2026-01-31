رياضة|أبطال أوروبا|البرتغال

احتفال جماهير بنفيكا بهدف تروبين ضد الريال يتسبب في هزة أرضية

Soccer Football - UEFA Champions League - Benfica v Real Madrid - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - January 28, 2026 Benfica's Anatoliy Trubin scores their fourth goal REUTERS/Pedro Nunes
تروبين حارس بنفيكا سجل هدف التأهل القاتل في مرمى ريال مدريد (رويترز)
Published On 31/1/2026
آخر تحديث: 20:10 (توقيت مكة)

كشفت تقارير صحفية أن هزة أرضية خفيفة سجلت خلال فوز بنفيكا 4-2 على ريال مدريد في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا على ملعب دا لوز. كان بنفيكا على وشك الخروج رغم تقدمه بنتيجة 3-2 مع تبقي ثوان من الوقت بدل الضائع، قبل أن يتقدم الحارس أناتولي تروبين للمشاركة في ركلة حرة، ويسجل الهدف الذي يحتاجه الفريق للتأهل إلى الملحق متفوقا بفارق الأهداف.

هذا الهدف أشعل منصات التواصل الاجتماعي، وأصبح اسم تروبين من أكثر الأسماء تداولا بين عشاق كرة القدم، لكنه ألهب أيضا حماس مشجعي بنفيكا في المدرجات التي اهتزت على وقع احتفالاتهم.

هزة أرضية خفيفة

وبينما كانت الجماهير تحتفل بهدف الحارس تروبين في الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة كانت الأرض تهتز فعليا.

ويبدو أن انغماس الجماهير في الاحتفالات الصاخبة جعلها لا تشعر بالهزة الأرضية التي ضربت المكان في تلك الأثناء.

ووفقا لماريا جواو بيكادو، أستاذة علم الأحياء والجيولوجيا وعضو الاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض، سجّل جهاز رصد الزلازل في معهد دوم لويز زلزالا بلغت قوته 0.5 درجة على مقياس ريختر.

