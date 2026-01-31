ريباكينا تثأر من سابالينكا وتتوج بلقب أستراليا المفتوحة للتنس

توجت الكازاخية يلينا ريباكينا بلقب منافسات فردي السيدات ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا، في المباراة النهائية، اليوم السبت، بنتيجة 6-4 و4-6 و6-4.

بهذا الفوز ثأرت ريباكينا من خسارتها في نهائي البطولة ذاتها عام 2023.

وقبل أربعة أعوام، فازت ريباكينا بالمجموعة الأولى ولكنها خسرت في المجموعتين التاليتين. هذه المرة، وبعد أن كسرت الإرسال في الشوط الأول وحسمت المجموعة الأولى، عادت بقوة بعدما خسرت المجموعة الثانية وتأخرت 3-0 في الثالثة. فازت بخمسة أشواط متتالية، ثم أنهت المباراة بإرسال ساحق لتفوز بأول بطولة لها.

وكان هذا هو ثاني لقب في البطولات الأربع الكبرى لريباكينا، التي فازت بلقب بطولة ويمبلدون عام 2022، وكانت دخلت الدور قبل النهائي لتلك البطولة قبل أربعة أعوام وهي اللاعبة الوحيدة التي لم تفز من قبل بلقب بطولة كبرى.