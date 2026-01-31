رياضة|رياضات أخرى|أستراليا

ريباكينا تثأر من سابالينكا وتتوج بلقب أستراليا المفتوحة للتنس

MELBOURNE, AUSTRALIA - JANUARY 31: Elena Rybakina of Kazakhstan poses alongside the Daphne Akhurst Memorial Cup as she speaks to the media at a press conference following her victory in the Women's Singles Final against Aryna Sabalenka during day 14 of the 2026 Australian Open at Melbourne Park on January 31, 2026 in Melbourne, Australia. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)
ثأرت ريباكينا من خسارتها أمام سابالينكا في نهائي البطولة ذاتها عام 2023 (غيتي)
Published On 31/1/2026
آخر تحديث: 17:14 (توقيت مكة)

توجت الكازاخية يلينا ريباكينا بلقب منافسات فردي السيدات ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا، في المباراة النهائية، اليوم السبت، بنتيجة 6-4 و4-6 و6-4.

بهذا الفوز ثأرت ريباكينا من خسارتها في نهائي البطولة ذاتها عام 2023.

وقبل أربعة أعوام، فازت ريباكينا بالمجموعة الأولى ولكنها خسرت في المجموعتين التاليتين. هذه المرة، وبعد أن كسرت الإرسال في الشوط الأول وحسمت المجموعة الأولى، عادت بقوة بعدما خسرت المجموعة الثانية وتأخرت 3-0 في الثالثة. فازت بخمسة أشواط متتالية، ثم أنهت المباراة بإرسال ساحق لتفوز بأول بطولة لها.

وكان هذا هو ثاني لقب في البطولات الأربع الكبرى لريباكينا، التي فازت بلقب بطولة ويمبلدون عام 2022، وكانت دخلت الدور قبل النهائي لتلك البطولة قبل أربعة أعوام وهي اللاعبة الوحيدة التي لم تفز من قبل بلقب بطولة كبرى.

المصدر: وكالات

