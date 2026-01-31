ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يستضيف ريال مدريد يوم الأحد رايو فاليكانو ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر برشلونة، بينما تراجع رايو فاليكانو إلى المركز الـ16 برصيد 22 نقطة بسبب تراجع مستواه مؤخرًا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تقام المباراة غدا الأحد الأول من فبراير/شباط على ملعب برنابيو.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو على الساعة الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت السعودية وقطر، الخامسة مساءً (17:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

beIN Sports 3 HD

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

معنويات مهزوزة

يدخل ريال مدريد هذه المباراة بعد هزيمة مفاجئة بنتيجة 4-2 أمام بنفيكا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ما أدى إلى خروجه من المراكز الثمانية الأولى وإجباره على خوض مباراة فاصلة لتحديد المتأهل إلى دور الـ16.

ويتعين على ريال مدريد الآن التركيز مجددا على الدوري الإسباني، حيث يقدم أداء قويا في البطولة، محققًا الفوز في آخر خمس مباريات له على ألافيس وإشبيلية وريال بيتيس وليفانتي وفياريال، ليحافظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.

وعادة ما يقدم رايو فاليكانو أداء ممتعا، ومن المتوقع أن تكون المباراة غزيرة بالأهداف حيث يسعى ريال مدريد بشدة للتعويض عن خيبة أمله الأوروبية.

تاريخ المواجهات بين ريال مدريد ورايو فاليكانو

فاز ريال مدريد في 33 مباراة من أصل 47 مباراة جمعته برايو فاليكانو، مسجلا 119 هدفا، على الرغم من أنه لم يحقق الفوز إلا في مباراتين فقط من آخر سبع مباريات جمعته بخصمه.

تعادل رايو فاليكانو مع ريال مدريد سلبيًا في مباراة الذهاب بين الفريقين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن النتيجة كانت 2-1 لصالح لوس بلانكوس على ملعب سانتياغو برنابيو الموسم الماضي.

لم يحقق رايو فاليكانو أي فوز على ملعب سانتياغو برنابيو منذ يناير/كانون الثاني 1996، لذا فإن هذه المباراة تحمل أهمية بالغة، مع العلم أن أربعًا من آخر خمس مواجهات بينهما انتهت بالتعادل، بما في ذلك التعادل السلبي على أرض ريال مدريد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

الغيابات

سيغيب أربعة لاعبين عن تشكيلة ريال مدريد بداعي الإصابة وهم: ترينت ألكسندرأرنولد وإيدر ميليتاو وفيرلاند ميندي وأنطونيو روديغر.

أما بالنسبة لرايو فاليكانو، فسيغيب عبد المؤمن (إصابة في الركبة) وأندريه راتيو (إصابة في الساق)، لكن هناك أمل في أن يتعافى إيفان باليو من الإصابة وينضم إلى التشكيلة الأساسية.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام رايو فاليكانو

كورتوا؛ فالفيردي، أسينسيو، هويسن، كاريراس؛ كامافينغا، تشواميني، بيلينغهام؛ رودريغو، مبابي، فينيسيوس.

تشكيلة رايو فاليكانو المتوقعة أمام ريال مدريد

باتالا؛ باليو، لوجون، سيس، شافاريا؛ بالازون، فالنتين، دياز؛ أخوماش، دي فروتوس، ألفارو غارسيا.