رهان غير مألوف يجمع لامين جمال ونيمار

كشف نجم برشلونة الصاعد لامين جمال عن اتفاق غير مألوف جمعه بمثله الأعلى منذ الطفولة، النجم البرازيلي نيمار جونيور، قبيل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال جمال، في تصريحات صحفية، إن الحديث بينه وبين نيمار جرى عبر اتصال مرئي قبل مباراة برشلونة وكوبنهاغن، وأسفر عن اتفاق طريف مشروط ببلوغ منتخبي إسبانيا والبرازيل نهائي كأس العالم.

وأوضح اللاعب الشاب: "اتفقنا على أنه إذا واجهت إسبانيا البرازيل في نهائي كأس العالم، سنذهب في إجازة معا"، مشيرا إلى أنه يفكر أيضا في الاحتفال بطريقة خاصة تكريما لنيمار إذا تمكن من التسجيل خلال البطولة.

وتعد إسبانيا من بين المنتخبات المرشحة للمنافسة بقوة في مونديال 2026، في ظل الجيل الشاب الذي يضم أسماء لامعة، من بينها جمال، في حين تبقى مشاركة نيمار مع المنتخب البرازيلي مرتبطة بجاهزيته البدنية، بعد خضوعه بجراحة في الركبة، ما يضيف بعدا من الغموض إلى هذا الرهان الرمزي.

ويعكس هذا الاتفاق العلاقة الخاصة التي تجمع بين نجم في بداية مسيرته الدولية وأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية في العقد الأخير، في مشهد يجسد تداخل الطموح الشاب مع إرث النجومية في واحدة من أكبر بطولات كرة القدم.