رياضة|الدوري الألماني|ألمانيا

بايرن ميونخ يتعادل مع هامبورغ ويكرر رقما سلبيا في الدوري الألماني

Bayern Munich's German midfielder #06 Joshua Kimmich (L) and Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane react with team mates after the German first division Bundesliga football match between Hamburger SV and FC Bayern Munich in Hamburg, northern Germany on January 31, 2026.
بايرن ميونخ يتعثر للمباراة الثانية على التوالي في البوندسليغا (الفرنسية)
Published On 31/1/2026
|
آخر تحديث: 23:28 (توقيت مكة)

حفظ

وقع بايرن ميونخ المتصدر في فخ التعادل مع مضيفه هامبورغ 2-2 السبت في المرحلة 20 من الدوري الألماني لكرة القدم، مكتفيا بنقطة واحدة في آخر مباراتين.

وهذه المرة الأولى التي يفشل فيها بايرن بالفوز على هامبورغ بعد ثمانية انتصارات متتالية، سجل فيها الفريق البافاري 36 هدفا ولم يتلق مرماه سوى هدف واحد.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ورفع بايرن رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة، بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند القادر على تقليصه إلى 6 نقاط في حال فوزه على ضيفه هايدنهايم الأحد.

في المقابل، خرج هامبورغ من المراكز المهددة بالهبوط بفارق نقطة واحدة، علما أنه يمتلك مباراة مؤجلة.

وفاجأ أصحاب الأرض الضيوف بهدف السبق عبر البرتغالي فابيو فييرا من ركلة جزاء (34)، إلا أن الهداف الإنجليزي هاري كاين رفض أن يعود فريقه إلى غرف الملابس متأخرا بالنتيجة، فسجّل التعادل من مسافة قريبة بعدما وصلته كرة من تسديدة ضعيفة ليوزوا كيميش (42).

Soccer Football - Bundesliga - Hamburger SV v Bayern Munich - Volksparkstadion, Hamburg, Germany - January 31, 2026 Hamburg SV's Nicolas Capaldo in action with Bayern Munich's Serge Gnabry REUTERS/Fabian Bimmer DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.
خرج هامبورغ من المراكز المهددة بالهبوط بفارق نقطة واحدة (رويترز)

وبعد ثوان من دخوله مطلع الشوط الثاني، أضاف الكولومبي لويس دياس هدفا ثانيا لبايرن من داخل المنطقة بعد تمريرة من الفرنسي ميكايل أوليسيه (46).

لكن الكرواتي لوكا فوسكوفيتش أعاد الأمور إلى نقطة الصفر بإدراكه التعادل برأسية مستغلا عرضية الفرنسي ويليام ميكيلبرانسيس (53).

بهذا التعادل، يكون بايرن قد فشل بتحقيق فوز في مباراتين متتاليتين في الدوري الألماني لأول مرة منذ مارس/آذار 2025.

الفوز الثالث على التوالي لليفركوزن

وتابع باير ليفركوزن نتائجه الإيجابية وحقق فوزه الثالث تواليا على آينتراخت فرانكفورت في موسم 2023-2024، بثلاثة أهداف لهدف.

وبعد سلسلة من ثلاث خسارات متتالية، استعاد ليفركوزن عافيته بانتصار في دوري أبطال أوروبا أمن له بلوغ ملحق ثمن النهائي حيث سيواجه أولمبياكوس اليوناني، وفوزان في الدوري، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، بفارق ثماني نقاط عن فرانكفورت الثامن.

إعلان

وبعدما أعطاه البرازيلي أرتور التقدم بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من الإسباني أليخاندرو غريمالدو (26)، عزّز الأمريكي ماليك تيلمان النتيجة بتصويبة من على مشارف المنطقة مستغلا تمريرة الكاميروني كريستيان كوفاني (33).

وقلّص روبن كوخ النتيجة لفرانكفورت بتسديدة على دفعتين من منطقة الجزاء (50)، لكن الإسباني أليكس غارسيا أعاد فارق الهدفين من هجمة مرتدة وتسديدة قريبة (90+3)، مستغلا النقص العددي في صفوف المنافس بعد طرد التونسي إلياس السخيري (70).

Soccer Football - Bundesliga - Eintracht Frankfurt v Bayer Leverkusen - Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany - January 31, 2026 Bayer Leverkusen's Arthur celebrates scoring their first goal REUTERS/Heiko Becker DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.
البرازيلي أرتور سجل هدف التقدم لليفركوزن بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء (رويترز)

وبالنتيجة عينها (3-1)، فاز هوفنهايم على ضيفه أونيون برلين بفضل الكرواتي أندري كراماريتش (42 من ركلة جزاء و45) وهدف بالخطأ سجله البرتغالي ديوغو لايتي (47) مقابل هدف لراني خضيرة (68).

وبات كراماريتش ثالث أفضل هداف أجنبي في تاريخ الـ"بوندسليغا"، بعدما وقّع على الهدف الـ134، ولا يتقدّم عليه سوى البيروفي كلاوديو بيتزارو (197) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (312).

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث بفضل انتصاره الخامس تواليا في سلسلة من سبع مباريات لم يخسر فيها (6 انتصارات)، في حين تجمد رصيد فريق العاصمة عند 24 نقطة.

وسقط لايبزيغ على أرضه أمام ماينتس 1-2 ما قد يُبعده عن المركز الرابع في حال تحقيق شتوتغارت نتيجة إيجابية أمام ضيفه فرايبورغ الأحد.

وعلى الرغم من تقدمه بهدف الدنماركي كونراد هاردر (40)، تلقى لايبزيغ الذي سيلعب مع بايرن ميونيخ ربع نهائي كأس ألمانيا في 11فبراير/شباط، هدفين عبر نديم أميري (45+5 من ركلة جزاء) والكونغولي الديموقراطي سيلاس (49).

وفاز أوغسبورغ على سانت باولي 2-1، فيما تعادل فيردر بريمن مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1.

المصدر: وكالات

إعلان