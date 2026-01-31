بايرن ميونخ يتعادل مع هامبورغ ويكرر رقما سلبيا في الدوري الألماني

وقع بايرن ميونخ المتصدر في فخ التعادل مع مضيفه هامبورغ 2-2 السبت في المرحلة 20 من الدوري الألماني لكرة القدم، مكتفيا بنقطة واحدة في آخر مباراتين.

وهذه المرة الأولى التي يفشل فيها بايرن بالفوز على هامبورغ بعد ثمانية انتصارات متتالية، سجل فيها الفريق البافاري 36 هدفا ولم يتلق مرماه سوى هدف واحد.

ورفع بايرن رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة، بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند القادر على تقليصه إلى 6 نقاط في حال فوزه على ضيفه هايدنهايم الأحد.

في المقابل، خرج هامبورغ من المراكز المهددة بالهبوط بفارق نقطة واحدة، علما أنه يمتلك مباراة مؤجلة.

وفاجأ أصحاب الأرض الضيوف بهدف السبق عبر البرتغالي فابيو فييرا من ركلة جزاء (34)، إلا أن الهداف الإنجليزي هاري كاين رفض أن يعود فريقه إلى غرف الملابس متأخرا بالنتيجة، فسجّل التعادل من مسافة قريبة بعدما وصلته كرة من تسديدة ضعيفة ليوزوا كيميش (42).

وبعد ثوان من دخوله مطلع الشوط الثاني، أضاف الكولومبي لويس دياس هدفا ثانيا لبايرن من داخل المنطقة بعد تمريرة من الفرنسي ميكايل أوليسيه (46).

لكن الكرواتي لوكا فوسكوفيتش أعاد الأمور إلى نقطة الصفر بإدراكه التعادل برأسية مستغلا عرضية الفرنسي ويليام ميكيلبرانسيس (53).

بهذا التعادل، يكون بايرن قد فشل بتحقيق فوز في مباراتين متتاليتين في الدوري الألماني لأول مرة منذ مارس/آذار 2025.

الفوز الثالث على التوالي لليفركوزن

وتابع باير ليفركوزن نتائجه الإيجابية وحقق فوزه الثالث تواليا على آينتراخت فرانكفورت في موسم 2023-2024، بثلاثة أهداف لهدف.

وبعد سلسلة من ثلاث خسارات متتالية، استعاد ليفركوزن عافيته بانتصار في دوري أبطال أوروبا أمن له بلوغ ملحق ثمن النهائي حيث سيواجه أولمبياكوس اليوناني، وفوزان في الدوري، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، بفارق ثماني نقاط عن فرانكفورت الثامن.

إعلان

وبعدما أعطاه البرازيلي أرتور التقدم بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من الإسباني أليخاندرو غريمالدو (26)، عزّز الأمريكي ماليك تيلمان النتيجة بتصويبة من على مشارف المنطقة مستغلا تمريرة الكاميروني كريستيان كوفاني (33).

وقلّص روبن كوخ النتيجة لفرانكفورت بتسديدة على دفعتين من منطقة الجزاء (50)، لكن الإسباني أليكس غارسيا أعاد فارق الهدفين من هجمة مرتدة وتسديدة قريبة (90+3)، مستغلا النقص العددي في صفوف المنافس بعد طرد التونسي إلياس السخيري (70).

وبالنتيجة عينها (3-1)، فاز هوفنهايم على ضيفه أونيون برلين بفضل الكرواتي أندري كراماريتش (42 من ركلة جزاء و45) وهدف بالخطأ سجله البرتغالي ديوغو لايتي (47) مقابل هدف لراني خضيرة (68).

وبات كراماريتش ثالث أفضل هداف أجنبي في تاريخ الـ"بوندسليغا"، بعدما وقّع على الهدف الـ134، ولا يتقدّم عليه سوى البيروفي كلاوديو بيتزارو (197) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (312).

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث بفضل انتصاره الخامس تواليا في سلسلة من سبع مباريات لم يخسر فيها (6 انتصارات)، في حين تجمد رصيد فريق العاصمة عند 24 نقطة.

وسقط لايبزيغ على أرضه أمام ماينتس 1-2 ما قد يُبعده عن المركز الرابع في حال تحقيق شتوتغارت نتيجة إيجابية أمام ضيفه فرايبورغ الأحد.

وعلى الرغم من تقدمه بهدف الدنماركي كونراد هاردر (40)، تلقى لايبزيغ الذي سيلعب مع بايرن ميونيخ ربع نهائي كأس ألمانيا في 11فبراير/شباط، هدفين عبر نديم أميري (45+5 من ركلة جزاء) والكونغولي الديموقراطي سيلاس (49).

وفاز أوغسبورغ على سانت باولي 2-1، فيما تعادل فيردر بريمن مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1.