بالفيديو.. لاعب الأهلي حمزة عبد الكريم يصل برشلونة لإجراء الكشف الطبي

وصل المهاجم المصري حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي إلى مدينة برشلونة خلال الساعات الماضية، تمهيدا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى الفريق الكتالوني، وفق ما أوردته تقارير صحفية إسبانية.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية إنه يتجه لإجراء الكشف الطبي قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي، فيما لفتت إلى أن وكيله كريستيان إميل كان في استقباله وتولى إدارة العملية بشكل مباشر.

في السياق نفسه، نشر اللاعب عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة وصوله، إلى جانب صور قال إنها من توقيع العقد.

كما شارك عبد الكريم صورة قديمة من مقال سابق يعود لطفولته كان قد تحدث فيه عن ناديه المفضل مؤكدا أنه برشلونة، وعلق على المنشور بعبارة: "الأحلام أحيانا تتحقق"، في إشارة إلى انتقاله المرتقب إلى "البلوغرانا".

من جانبه، قال وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي "حمزة ودع زملائه في الفريق بالفعل قبل سفر البعثة إلى تنزانيا لخوض مباراة يانغ أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية: "نتمنى التوفيق لحمزة في برشلونة وكتابة تاريخ جديد لكرة القدم المصرية هناك".

وكشف مصدر بمجلس إدارة الأهلي عن تفاصيل انتقال اللاعب إلى برشلونة، قائلا "سينتقل حمزة عبد الكريم إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع وجود بند بأحقية الشراء. اللاعب مدد تعاقده مع الأهلي وسيكون ضمن قائمة الفريق الرديف للنادي الإٍسباني".

وتألق عبد الكريم مع منتخب مصر تحت 17 سنة في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسجل عبد الكريم 12 هدفا في 17 مباراة دولية مع منتخب مصر للناشئين، من بينها هدفين في كأس العالم تحت 17 سنة.

كما تم تصعيده للفريق الأول للأهلي قبل موسمين بالرغم من صغر سنه وشارك مع الفريق بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وسبق أن تلقى عبد الكريم دعوة لخوض فترة معايشة مع بايرن ميونيخ الألماني عقب تألقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2025 التي أقيمت بالمغرب، قبل أن يقترب من الانتقال لبرشلونة الإسباني كأول لاعب مصري ينضم لعملاق كتالونيا.