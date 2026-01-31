الهلال السوداني يقترب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

انفرد الهلال السوداني بصدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد ⁠فوزه الثمين 2-1 على ​ضيفه ماميلودي صن داونز ‍الجنوب

أفريقي أمس الجمعة.

وتصدر الهلال المجموعة الثالثة بعدما رفع رصيده إلى ‍8 نقاط من ⁠أربع مباريات، بينما تجمد رصيد صن داونز عند خمس نقاط ليتراجع

للمركز الثاني.

وافتتح محمد عبد الرحمن التسجيل للهلال من ركلة جزاء ​في الوقت بدل ‌الضائع من الشوط الأول، قبل أن يضاعف جان كلود جيروموجيشا تقدم

صاحب الأربع بعد ‌أربع دقائق من نهاية الاستراحة ‌بتسديدة منخفضة من مسافة بعيدة.

وقلص ⁠آرتور ساليس النتيجة للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 61.

وتصدى سفيان فريد ‌حارس مرمى الهلال لتسديدة ديفاين لونجا من مسافة قريبة في الدقيقة ‍78، ليحافظ على تقدم فريقه.