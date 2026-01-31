الهلال السوداني يقترب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
Published On 31/1/2026
آخر تحديث: 00:18 (توقيت مكة)
انفرد الهلال السوداني بصدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه الثمين 2-1 على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب
أفريقي أمس الجمعة.
وتصدر الهلال المجموعة الثالثة بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط من أربع مباريات، بينما تجمد رصيد صن داونز عند خمس نقاط ليتراجع
للمركز الثاني.
وافتتح محمد عبد الرحمن التسجيل للهلال من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يضاعف جان كلود جيروموجيشا تقدم
صاحب الأربع بعد أربع دقائق من نهاية الاستراحة بتسديدة منخفضة من مسافة بعيدة.
وقلص آرتور ساليس النتيجة للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 61.
وتصدى سفيان فريد حارس مرمى الهلال لتسديدة ديفاين لونجا من مسافة قريبة في الدقيقة 78، ليحافظ على تقدم فريقه.
المصدر: رويترز