فيديو.. لقطة طريفة على طريقة المصارعة الحرة في مباراة "إحياء الأمل"

أشعل نجم وسائل التواصل الاجتماعي بلال فضيلي المدرجات خلال مباراة "إحياء الأمل" بالدوحة، بعد أن نفذ حركة مصارعة مذهلة على منافسه كيه إس آي خلال مجريات المباراة الاستعراضية.

وجاءت اللحظة الطريفة في هجمة مبكرة لفريق المدرب الإيطالي روبرتو دي ماتيو، عندما راوغ صانع المحتوى كيه إس آي وحاول تجاوز بلال فضيلي، الذي لم يكتفِ بتدخل عادي، بل اندفع بحركة جسدية مذهلة تشبه مصارعة المحترفين، وقفز على كتفيه وأسقطه على الأرض، وسط دهشة كبيرة من اللاعبين والجماهير على حد سواء.

ورغم الصدمة، قرر الحكم السماح باستمرار اللعب، واستغل دييغو كوستا الفوضى ليسجل هدفًا، مضيفًا جرعة إضافية من الإثارة للمباراة، بينما تحولت اللقطة الجنونية لفضيلي إلى الحدث الأكثر تداولًا بين المتابعين، وجعلت الجميع يتحدث عنها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهد ملعب أحمد بن علي في الدوحة المباراة الخيرية "لإحياء الأمل" 2026 يوم الجمعة، التي شهدت فوز فريق "شنكز" على فريق "أبوفلة" بنتيجة (8-7)، بمشاركة نخبة من أساطير كرة القدم وصناع المحتوى.

وتأتي هذه المبادرة الاستثنائية كحدث سنوي بارز بهدف جمع التبرعات لدعم الأطفال والشباب المحرومين من التعليم ومنحهم فرصة حقيقية نحو مستقبل أفضل في عدد من دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، حيث شهدت المباراة حضور 40 ألفا و521 متفرجا، وحققت إيرادات بقيمة 12.4 مليون دولار أمريكي.

وتنافس في المباراة الودية مجموعة من أساطير كرة القدم على مستوى العالم، حيث قاد المدرب الفرنسي الشهير أرسين فينغر فريق "شنكز"، الذي ضم في صفوفه أسماء لامعة من أساطير اللعبة مثل البلجيكي إيدن هازارد، والبرازيلي مارسيلو دا سيلفا، والإسباني دييغو كوستا، إلى جانب كوكبة من المؤثرين أمثال محمد عدنان وشاركي وأنغري جينغ ومارلون.

وعلى الجانب الآخر، تولى المدرب الإيطالي روبرتو دي ماتيو قيادة فريق "أبوفلة"، الذي تواجد في صفوفه تييري هنري، وفرانك ريبيري، وجيرارد بيكيه، وتيم كاهيل، بمشاركة صناع محتوى ذوي شعبية جارفة يتصدرهم مستر بيست وكيه إس آي وعمرو نصوحي وأسامة مروه.