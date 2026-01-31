بالفيديو.. الجزائري بولبينة يهدي هدفه لطفل غزي مبتور الذراعين

حظي الدولي الجزائري عادل بولبينة بإشادة واسعة بعد لقطة مؤثرة خلال احتفاليته بهدفه أمام الريان ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم قطر للمحترفين.

بالعودة لما قبل الاحتفالية، فقبل انطلاق المباراة على ملعب عبد الله بن خليفة يوم الجمعة، كان من بين الأطفال المرافقين للاعبين طفل مبتور الذراعين من قطاع غزة، يرافقه النجم الجزائري بولبينة عند دخول أرض الملعب.

عندما أحرز بولبينة هدف المباراة الأول في الدقيقة الثالثة عشرة، احتفل بطريقة استثنائية، حين سحب يديه داخل القميص وكأنهما مبتورتان، ثم توجه بالتحية مباشرة إلى الطفل الذي رافقه عند دخول الملعب.

ولاقى تصرف بولبينة إشادة كبيرة على مواقع التواصل، ليس فقط لأن الطفل كان مبتور الذراعين ويرتدي القميص الذي ظهر فيه بمظهر يشبه احتفال بولبينة، بل أيضا لأن الطفل فلسطيني من قطاع غزة الذي يعاني أهله من آثار الحرب.

وأوضح بولبينة بعد المباراة أنه أثناء تحيته للأطفال قبل انطلاق اللقاء لاحظ حالة الطفل، وقرر أنه إذا سجل هدفًا سيحتفل بهذه الطريقة تضامنًا معه.

وأضاف أنه قدّم للطفل قميصه كرمز إضافي للتضامن، معبّرًا عن حزنه العميق لما يعانيه سكان غزة نتيجة الحرب والحصار.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل 1-1، حيث سجل بولبينة الهدف الأول للدحيل بعد مرور ربع ساعة على البداية، فيما أحرز ويسلي هدف التعادل للريان في الدقيقة 34.

ويحتل الريان المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما يحتل الدحيل المركز السادس برصيد 20 نقطة بعد 14 جولة من الدوري.