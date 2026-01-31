الاتحاد الألماني يحسم موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026

استبعد الاتحاد الألماني لكرة القدم مقاطعة بطولة كأس العالم 2026 رغم وجود مطالبات داخل الاتحاد بإرسال رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر الاتحاد الألماني في بيان أصدره مساء أمس الجمعة: "نؤمن بقوة وحدة الرياضة والتأثير العالمي الذي يمكن أن يحدثه كأس العالم. هدفنا هو تعزيز هذه القوة – وليس منعها".

وذكر الاتحاد أن لجنته التنفيذية اجتمعت وناقشت خيار مقاطعة البطولة، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، وهو المقترح الذي قدمه في البداية أوكي غوتلش، نائب رئيس الاتحاد، الأسبوع الماضي.

وأشار غوتلش، الذي يترأس أيضا نادي سانت باولي الألماني، إلى تصريحات وإجراءات ترامب الأخيرة، مؤكدا أنه حان الوقت لـ"النظر بجدية" في مقاطعة الحدث.

ومع ذلك، وفي ما بدا وكأنه توبيخ علني لغوتلش، ذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم إن "النقاشات حول سياسة الرياضة يجب أن تجرى داخليا وليس في العلن".

وذكر الاتحاد أن المقاطعة "ليست قيد البحث حاليا. الاتحاد على تواصل مع ممثلين من السياسة والأمن والأعمال والرياضة استعدادا للبطولة" المقرر إقامتها في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

وأثار ترامب الانقسام في أوروبا بمحاولته السيطرة على غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية التي عارضت ذلك غير أنه تراجع عن ذلك ، في حين أثارت الإجراءات الأمريكية في فنزويلا وفي الداخل للتعامل مع الاحتجاجات في المدن الأمريكية القلق أيضا.

بلاتر يحث الجماهير على مقاطعة كأس العالم 2026

ونصح جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأسبوع الماضي الجماهير بتجنب حضور البطولة.

كان لدى الجماهير بالفعل مخاوف بشأن ارتفاع أسعار التذاكر، في حين أن الحظر المفروض على السفر من قبل إدارة ترامب قد يمنع أيضا مشجعين من بعض الدول المشاركة من الحضور.

وذكر الاتحاد الألماني :" نريد أن نتنافس على نحو عادل أمام الفرق الأخرى التي تأهلت للعب في البطولة التي تقام الصيف المقبل. ونرغب أن يحتفل المشجعون حول العالم بمهرجان كرة قدم سلمي في الملاعب ومناطق المشجعين، تماما كما شهدناه في بطولة أوروبا 2024 في بلدنا".