أكاديمية برشلونة الأعلى قيمة في العالم

لا تزال أكاديمية لا ماسيا في برشلونة مرجعا عالميا لتخريج المواهب الشابة، إذ تظهر أحدث تقديرات مرصد "سي آي إي إس" لكرة القدم أن قيمة لاعبي الأكاديمية في الفريق الأول في برشلونة تتجاوز بكثير نظيراتها في الأندية الأوروبية الكبرى.

ووفقا للتقرير، تصل القيمة الإجمالية للاعبي برشلونة الشباب إلى 738 مليون يورو، مقابل 285 مليون يورو لمانشستر سيتي و250 مليون يورو لريال مدريد، أي أن برشلونة يقود التصنيف بفارق واضح.

وتشمل القائمة لاعبين مثل لامين جمال، باو كوبارسي، فيرمين لوبيز، أولمو، بالدي، إريك غارسيا، كاسادو، بيرنال وغافي، وعددهم 22 لاعبا. في المقابل، يضم مانشستر سيتي وبايرن ميونخ 16 لاعبا لكل منهما.

ويظهر التقرير أيضا أن أندية أخرى تتجاوز قيمة لاعبيها الناشئين 200 مليون يورو، من بينها ريال مدريد 221 مليونا مع (11 لاعبا)، ريال سوسيداد 205 ملايين يورو، إضافة إلى أندية إنجليزية مثل تشلسي وأرسنال وباريس سان جيرمان الفرنسي.

أما على صعيد الأندية من خارج الدوريات الخمسة الكبرى، فقد تربع قطبا البرتغال، بورتو وسبورتينغ لشبونة، على عرش القائمة؛ متجاوزين أندية هولندية كأياكس وإيه زد ألكمار، بالإضافة إلى غريمهما المحلي بنفيكا.

برشلونة (22 لاعبا) بقيمة 738 مليون يورو

مانشيستر سيتي (16 لاعبا) بقيمة 286 مليون يورو

بايرن ميونخ (16 لاعبا) بقيمة 284 مليون يورو

ريال مدريد (11 لاعبا) بقيمة 256 مليون يورو

أرسنال (8 لاعبين) بقيمة 235 مليون يورو

تشلسي (12 لاعبا) بقيمة 222 مليون يورو

أتلتيك بلباو (25 لاعبا) بقيمة 211 مليون يورو

ريال سوسيداد (37 لاعبا) بقيمة 205 مليون يورو

سان جيرمان (14لاعبا) بقيمة 204 مليون يورو

أتلتيكو مدريد (12 لاعبا) بقيمة 186 مليون يورو