أرسنال يعزز صدارته للبريميرليغ بفوز ساحق على ليدز يونايتد

عزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفوز عريض ومستحق على مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 4- صفر في اللقاء الذي جمعهما السبت على ملعب "إيلاند رود" ضمن الجولة الرابعة والعشرين.

ورفع أرسنال رصيده إلى 53 نقطة ووسع الفارق في الصدارة مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي إلى سبع نقاط.

بدأت المباراة بضربة موجعة لأرسنال بعد إصابة نجمه بوكايو ساكا أثناء الإحماء، مما اضطر المدرب ميكل أرتيتا لإشراك نوني مادويكي كبديل

اضطراري.

وتحول مادويكي إلى بطل الشوط الأول، حيث صنع الهدف الأول في الدقيقة 27 بعرضية متقنة ارتقى لها الإسباني مارتن زوبيمندي وحولها برأسه داخل الشباك.

وفي الدقيقة 38، ضاعف أرسنال النتيجة عبر ركلة ركنية أخرى نفذها مادويكي ببراعة، ليخطئ الحارس كارل دارلو في التعامل معها ويسكنها شباكه بالخطأ.

في الشوط الثاني، حاول ليدز يونايتد العودة وأهدر باسكال سترويك فرصة محققة برأسية تصدى لها ديفيد رايا. لكن آرسنال حسم الأمور تماما في

الدقيقة 69، عندما أرسل غابرييل مارتينيلي عرضية نموذجية للمهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس، الذي أودعها الشباك بلمسة فنية رائعة محرزا

هدفه الثاني خلال أسبوع.

واختتم البديل البرازيلي غابرييل جيسوس مهرجان الأهداف في الدقيقة 86 بعد تمريرة من ديكلان رايس، ليطلق رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، نجا إيفرتون بنقطة بعد التعادل خارج أرضه أمام برايتون بنتيجة 1-1.

لم يستغل برايتون تقدمه بهدف باسكال غروس في الدقيقة 73 بل خطف الضيوف نقطة التعادل بهدف في توقيت قاتل، سجله بيتو في الدقيقة 97.

بهذا التعادل حافظ إيفرتون على سجله خاليا من الهزائم في أربع جولات متتالية، اكتفى خلالها بفوز وحيد مقابل ثلاثة تعادلات، ليرفع رصيده إلى

34 نقطة في المركز الثامن.

أما برايتون فواصل نزيف النقاط للجولة الرابعة تواليا، حيث حقق ثلاثة تعادلات مقابل خسارة وحيدة، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

في مواجهة ثالثة، واصل بورنموث صحوته بالفوز على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 2-صفر.

سجل إيلي جونيور كروبي وأليكس سكوت هدفي الضيوف في الدقيقتين 33 و91، ليرفع بورنموث رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما جمع 10 نقاط في آخر أربع جولات.

في المقابل، بقي وولفرهامبتون في ذيل الترتيب برصيد 8 نقاط في المركز العشرين.