أخبار سوق الانتقالات: الاتحاد يتمسك بديابي والمغربي مالح إلى وجهة جديدة

تشهد سوق الانتقالات الشتوية تحركات لأندية سعودية وأوروبية، بإعارة ويسلي تيكسيرا، ورفض اتحاد جدة التفريط في موسى ديابي، واقتراب باريس إف سي من شيرو إيموبلي، وانتقال يوسف مالح.

النصر يعير ويسلي تيكسيرا إلى ريال سوسيداد

أعار نادي النصر السعودي، السبت، البرازيلي ويسلي تيكسيرا إلى ريال سوسيداد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني ‍حتى نهاية الموسم.

وقال النصر في بيان عبر حسابه على منصة إكس إن النادي وافق على إعارة اللاعب مع "بند خيار الشراء في نهاية الموسم".

وشارك اللاعب في 18 مباراة مع النصر في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها أربعة ‌أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

من جانبه، قال ريال سوسيداد في بيان عبر موقعه على ‌الإنترنت إن ويسلي (20 عاما) يتميز "بالقوة ‌والمهارة، ويمكنه اللعب على الجناحين، وستضيف موهبته حلولا هجومية للفريق".

وقال ويسلي لموقع ناديه الجديد "أنا سعيد جدا ‌لوجودي هنا سأبذل كل ما لدي لتحقيق أهداف الفريق. جئت لأساعد الفريق على الفوز بكل طريقة ممكنة".

اتحاد جدة يرفض إعارة موسى ديابي

ذكر تقرير إعلامي أن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم رفض عرضا من إنتر ميلان الإيطالي لاستعارة موسى ديابي.

وذكرت شبكة "أر إم سي" الفرنسية إن الاتحاد رفض عرضا من إنتر ميلان لاستعارة اللاعب مع خيار الشراء بقيمة 28 مليون يورو.

وأوضح نفس ذات المصدر أن الاتحاد يرغب في بيع اللاعب مقابل الحصول على 40 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يكمل اللاعب الفرنسي الدولي البالغ 26 عاما هذا الموسم مع الاتحاد، لاسيما وأن عقده يمتد حتى 2029.

باريس إف سي يقترب من ضم إيموبلي

ذكر تقرير إعلامي أن نادي باريس إف سي الفرنسي اقترب بشكل كبير من ضم شيرو إيموبلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت شبكة "أر إم سي" الفرنسية إن باريس توصل لاتفاق مع فريق بولونيا الإيطالي، الذي يلعب له إيمبولي، لضم اللاعب خلال الفترة الحالية.

ويلعب إيموبلي (35 عاما) مع بولونيا منذ انتقاله إليه في الصيف الماضي، وحتى الآن لم يسجل معه أي هدف.

ولا يزال يتعين إنهاء الاتفاق مع اللاعب قبل أن يتم تحديد موعد الفحص الطبي المحتمل.

كريمونيزي يتعاقد مع المغربي يوسف مالح

أعلن نادي كريمونيزي الإيطالي تعاقده مع المغربي يوسف مالح، الذي يحمل الجنسية الإيطالية، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، قادما من ليتشي.

وذكر كريمونيزي على موقعه الإلكتروني الرسمي إن العقد يتضمن بندا بشراء اللاعب بنهاية الإعارة وفقا لشروط معينة.

ولعب مالح مع فيورنتينا وإمبولي وليتشي، وشارك في 117 مباراة بالدوري الإيطالي من بينها تسع مباريات هذا الموسم.

وعلى الصعيد الدولي، لعب مالح مباراته الدولية الأولى مع المنتخب المغربي في 2023.