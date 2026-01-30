واين روني يكشف معاناته من الصمم بإحدى أذنيه

كشف أسطورة مانشستر يونايتد، وقائد منتخب إنجلترا السابق، واين روني (40 عاما) فقدانه حاسة السمع في أذنه اليسرى.

وقبل استوديو التحليل الخاص بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، ظهر روني قبل أيام وهو يستعد للبرنامج لكن عندما حاول أحد أفراد الطاقم وضع السماعة على أذنه اليسرى قال له وهو يشير لأذنه اليمنى: "هل أستطيع وضع السماعة هنا؟ اعتدت على هذا".

روني يكشف معاناته من الصمم في أذنه اليسرى

وكشف الفتى الذهبي أنه يعاني من الصمم في أذنه اليسرى، واعترف قائلا: "المشكلة أنني أصم في أذني اليسرى لذلك أعاني في سماع ما يقولون عندما يكون الصوت مرتفعا من زميلتي كيت كيلي أو سواها".

وذكر القائد السابق للمنتخب الإنجليزي أنه لا يتذكر متى بدأت هذه المشاكل تحديداً، لكن خلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الأمر مخيفاً للغاية، حيث يشعر روني بالقلق من احتمالية الإصابة بالصمم الكامل.

سر الـ 45 غرزة

لا تتوافر رواية رسمية توضّح السبب المباشر لفقدان واين روني السمع في أذنه اليسرى، غير أن الواقعة تعود على الأرجح إلى إصابة تعرّض لها عام 2009 أثناء إجازة في الريفييرا الفرنسية، حين كان يبلغ 23 عاما، بعدما انزلق على متن يخت.

وعلى إثر الحادث، نُقل نجم مانشستر يونايتد، المتوَّج حينها بخمس جوائز لأفضل لاعب في العام، إلى المستشفى، في وقت كانت زوجته كولين تنتظر مولودهما الأول كاي.

واحتاج الأطباء إلى خياطة الجرح بـ45 غرزة، قبل أن يعود روني إلى ليفربول مرتديا قبعة بيسبول وسترة بغطاء رأس، في محاولة لإخفاء الضمادات عن عدسات المصورين.