موعد نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد بين مصر وتونس والقنوات الناقلة

يتطلع منتخبا مصر وتونس لاعتلاء عرش كرة اليد في القارة السمراء، حينما يلتقيان في المباراة النهائية لبطولة أفريقيا، المقامة حاليا في العاصمة الرواندية كيغالي.

وتعد مباراة مصر وتونس من اللقاءات الكلاسيكية في كرة اليد الأفريقية، لا سيما وأنها بين المنتخبين الأكثر تتويجا بالبطولة القارية، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1974.

كما يعد هذا النهائي العاشر بين المنتخبين في البطولة، والأول منذ نسخة عام 2020، التي جرت على الملاعب التونسية، حيث كان الفوز حليف المصريين في 5 نهائيات، بينما انتصر التونسيون في 4 نهائيات، وهو ما يعكس الندية التي دائما ما تتسم بها لقاءاتهما.

موعد مباراة تونس مصر في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

تقام مباراة مصر وتونس غدا السبت 31 يناير/كانون الثاني الجاري، وتنطلق صافرة البداية على الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الرابعة مساء (16:00) بتوقيت القاهرة، الثالثة ظهرا (15:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباراة لنهائي أمم أفريقيا بين تونس ومصر

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت (ON Time Sports) المصرية حقوق بث مباريات بطولة أفريقيا لكرة اليد 2026.

وستبث قناة أون سبورت 1 مباراة مصر ضد تونس في نهائي النسخة الـ27 من بطولة أفريقيا.

نهائي كلاسيكي

وجاء تأهل المنتخب المصري للنهائي الـ16 في تاريخه بالبطولة والسادس على التوالي، عقب فوزه 32-26 على منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) في الدور قبل النهائي، أمس الخميس.

في المقابل، يستعد المنتخب التونسي لتسجيل ظهوره الـ19 في المباراة النهائية للمسابقة، والأول منذ 6 سنوات، بعد تغلبه 33-24 على منتخب الجزائر، وصيف النسخة الماضية، في لقاء المربع الذهبي الآخر.

وتحمل المباراة النهائية طابعا تاريخيا خاصا، إذ يسعى منتخب مصر لتحقيق لقبه الرابع على التوالي، والحفاظ على عرشه القاري، ورفع رصيده إلى 10 ألقاب، ليتساوى مع منتخب تونس في عدد مرات التتويج بالبطولة عبر التاريخ.

المنتخب التونسي الأكثر تتويجا

في المقابل، يطمح منتخب تونس إلى استعادة اللقب الغائب عنه منذ نسخة المسابقة عام 2018 بالغابون، وتعزيز تفوقه التاريخي، من خلال التتويج بالبطولة للمرة الـ11 في تاريخه، حال الفوز في النهائي، ليبقى المنتخب الأكثر تتويجا، ويتوقف الرصيد المصري عند 9 ألقاب.

وكان المنتخبان المصري والتونسي ضمنا التأهل لبطولة العالم، المقرر إقامتها العام المقبل في ألمانيا، برفقة منتخبي الجزائر والرأس الأخضر وأنغولا الفائزة نيجيريا 17-16،الجمعة، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في رواندا.

وأنهى منتخب نيجيريا الشوط الأول متقدما نتيجة 12-9، لكن نظيره الأنغولي فاز بالشوط الثاني بنتيجة 8-4 ليضمن الفوز باللقاء والتأهل للمونديال.

وستقام مباراة المركز الثالث غدا السبت بين الجزائر والرأس الأخضر.