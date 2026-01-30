موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني والتشكيلتان والقنوات الناقلة

سيسعى برشلونة إلى توسيع الفارق إلى أربع نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني عندما يتوجه إلى ملعب مارتينيز فاليرو غدا السبت لمواجهة إلتشي ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

يتصدر العملاق الكتالوني حاليًا الترتيب بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل إلتشي المركز الحادي عشر.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 تفاصيل صفقة إعارة المصري حمزة عبد الكريم لبرشلونة

تفاصيل صفقة إعارة المصري حمزة عبد الكريم لبرشلونة list 2 of 2 برشلونة يستثمر "علامته التجارية" في مشروع عقاري ضخم end of list

ويمتلك الفريق الكتالوني سلسلة انتصارات متتالية بلغت 11 مباراة ضد إلتشي في جميع المسابقات، بينما لم يتعرض للخسارة منذ ديسمبر/كانون الأول 1974.

ولدى برشلونة ثاني أفضل سجل خارج أرضه في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث حصد 22 نقطة من 11 مباراة، محققاً سبعة انتصارات في هذه العملية.

موعد مباراة إلتشي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

تقام مباراة إلتشي وبرشلونة السبت 31 يناير/كانون ثاني 2026 على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

وتنطلق مواجهة برشلونة وإلتشي على الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، منتصف الليل (00:00) بتوقيت أبو ظبي.

قنوات البث المباشر لمباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني

beIN SPORTS 3

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

في المقابل، حصد إلتشي 24 نقطة من 21 مباراة في الدوري (خمسة انتصارات وتسعة تعادلات وسبع هزائم)، مما جعله في المركز الحادي عشر في الجدول، بفارق 8 نقاط عن المراكز الـ6 الأولى.

وحقق الفريق نتائج جيدة على أرضه هذا الموسم، مسجلا خمسة انتصارات ومثلها تعادلات وهزيمة واحدة من 11 مباراة، وجمع 20 نقطة.

التشكيلة المحتملة لإلتشي:

بينا، تشوست، أفنجروبر، بيغاس؛ بيدروسا، نيتو، ديانجانا، أغوادو، فاليرا، رودريغيز، سيلفا.

التشكيلة المحتملة لبرشلونة:

غارسيا، كوندي، كوبارسي، مارتن، بالدي؛ إيريك، دي يونغ؛ لامين جمال، فيرمين، رافينيا، توريس.