موعد مباراة الأهلي ضد يانغ أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
يلتقي الأهلي المصري مع مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري ابطال أفريقيا لكرة القدم 2025-2026.
ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه يانغ أفريكانز، فيما يتواجد الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطتين، قبل لقائهما في ذات الجولة بالجزائر.
موعد مباراة يانغ أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
تقام مباراة يانغ أفريكانز والأهلي اليوم السبت 31 يناير/كانون ثاني 2026، على ملعب أمان.
وتنطلق صافرة بداية المباراة على الساعة الرابعة مساءً (16:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الثالثة مساء (15:00) بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانغ أفريكانز
- beIN Sport 2
وانتهت مباراة الذهاب على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يوم الجمعة الماضي، بفوز الأهلي 2 -صفر وشهد اللقاء إهدار عدد كبير من الفرص.
ويسعى المارد الأحمر بملعب أمان إلى تجديد الفوز على يونغ أفريكانز لحسم تأهله بصورة مباشرة إلى ربع النهائي.