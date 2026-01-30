كشفت صحيفة أبولا البرتغالية عن هوية جامع الكرات الشاب الذي تحول سريعا إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في لقطة احتفال لافت مع المدرب جوزيه مورينيو خلال المواجهة المثيرة بين بنفيكا وريال مدريد لحساب دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز الفريق البرتغالي بنتيجة 4-2.

وأوضحت الصحيفة أن جامع الكرات هو فرانسيسكو ميغيل ألماس كاريتو كونيا، ويبلغ من العمر 13 عاما، وينحدر من العاصمة البرتغالية لشبونة.

وجاءت اللقطة الشهيرة عندما احتفل مورينيو بهدف الحارس أناتولي تروبين، الذي حسم فوز بنفيكا بنتيجة 4-2 ومنحه بطاقة العبور إلى الملحق، حيث اندفع المدرب البرتغالي واحتضن الفتى بحماس كبير بين مقعدي بدلاء الفريقين، في مشهد عكس الأجواء الجنونية التي عاشها ملعب دا لوز.

من هو جامع الكرات في بنفيكا الذي احتفل مع مورينيو؟

فرانسيسكو ولد في 14 فبراير/شباط، وهو نفس تاريخ ميلاد النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، كما يملك شقيقًا توأمًا يدعى جواو كونيا، يشغل مركز حارس مرمى في نادي ريال ماساما، وليس ريال مدريد كما قد يتبادر إلى الأذهان.

ويعد جامع الكرات الشاب اسمًا معروفًا داخل مركز تدريبات بنفيكا في سيشال، إذ يتدرب ويلعب ضمن فئات تحت 15 عامًا بالنادي، ويشغل مركز لاعب وسط.

وبدأ مشواره مع "النسور" منذ فئة تحت 7 سنوات، وشارك مؤخرًا في مواجهة أمام ماريتيمو في ماديرا يوم 25 الشهر الجاري.

ورغم صغر سنه، سبق لفرانسيسكو أن تدرب إلى جانب مجموعة من أبرز المواهب الصاعدة في بنفيكا، مثل أنيسيو كابرال وبانغاكي وجوزيه نيتو، الذين بدأوا يفرضون أنفسهم مع الفريق الأول تحت قيادة مورينيو، بعد تتويجهم بلقب كأس العالم تحت 17 عامًا عام 2025.

وعقب انتشار اللقطة على نطاق واسع، تفاعل الطفل فرانسيسكو كونيا مع الحدث عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ناشرًا صورة تجمعه بالمدرب جوزيه مورينيو، في لحظة تحولت إلى ذكرى خالدة في مسيرته الكروية الناشئة.