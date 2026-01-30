ما مصير سداسي برشلونة المبعد بقرار من ميسي؟

بعد سلسلة من الإخفاقات في سوق الانتقالات وهزائم متتالية في دوري أبطال أوروبا، كان ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق حريصا على إجراء تغييرات جذرية في تشكيلة الفريق الكتالوني عام 2019.

أراد ميسي من برشلونة بيع 6 لاعبين محددين من أجل تعزيز النادي بآخرين قادرين على إعادة البلوغرانا إلى منصات التتويج.

إليك قائمة باللاعبين الستة الذين أشارت تقارير صحفية حينها إلى أن ميسي يرغب في رحيلهم لإعادة بناء الفريق، وأين استقر بهم الحال الآن:

1- الكرواتي إيفان راكيتيتش

بقي الكرواتي لموسم إضافي قبل أن يرحل نهائيا في عام 2020 عائدا إلى إشبيلية. ثم أمضى فترة قصيرة في صفوف نادي الشباب السعودي قبل أن يختتم مسيرته الاحترافية مع نادي هايدوك سبليت الكرواتي. ولا يزال راكيتيتش يعمل حاليا في النادي، لكن في منصب فني.

2-البرازيلي فيليب كوتينيو

بعد موسمين مخيبين للآمال مع النادي، رحل كوتينيو في عام 2019 إلى بايرن ميونخ على سبيل الاعارة، ولعب دورا في هزيمة برشلونة المذلة 8-2.

عاد البرازيلي إلى الكامب نو في العام التالي، لكنه عانى من أجل الحفاظ على مكانه أساسيا وبحلول عام 2026 عاد اللاعب البالغ 33 عاما إلى البرازيل ليلعب مع فاسكو دا غاما.

3- الإسباني سيرجي روبرتو

رغم رغبة ميسي في رحيله، انتهى المطاف بروبرتو بالبقاء في برشلونة لفترة أطول من البولغا. غادر الظهير الإسباني النادي أخيرا في عام 2024، وفي جعبته أكثر من 370 مباراة بقميص البلوغرانا.

وعلى الرغم من تلقيه عروضا مغرية للانتقال إلى الدوري السعودي، إلا أنه فضل البقاء في أوروبا، وهو يدافع الآن عن ألوان نادي كومو في الدوري الإيطالي.

4-البرتغالي نيلسون سيميدو

تمكن سيميدو من البقاء عاما إضافيا في برشلونة قبل أن يغادر النادي نهائيا عام 2020، لينضم إلى وولفرهامبتون. وبعد 5 سنوات انتقل الظهير إلى فنربخشه التركي الصيف الماضي.

5-البرازيلي آرثر ميلو

غادر النادي عام 2020 ضمن صفقة انتقل بموجبها إلى يوفنتوس لكنه قضى السنوات الأربع الماضية معارا.

يلعب حاليا في البرازيل معارا لنادي غريميو، ويتبقى له عام ونصف في عقده مع يوفنتوس.

6-الغاني كيفن بواتينغ

انضم بواتينغ إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني 2019 قادما من ساسولو الإيطالي على سبيل الإعارة، وكان للنادي الكتالوني خيار شراء اللاعب نهائيا مقابل 8 ملايين يورو (نحو 8.7 مليون دولار).

ووفقا لتقارير، لم ير ميسي أن النادي كان يجب أن يفعل هذا الخيار، وقد أخذت بنصيحته، فغادر لاعب الوسط بعد انتهاء فترة إعارته.

اعتزل بواتينغ كرة القدم الاحترافية منذ ذلك الحين، ويعمل حاليا مدربا للمنتخب الأسترالي لكرة القدم المصغرة.