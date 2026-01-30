الرئيس الصيني يكشف عن فريقه المفضل في "البريمر ليغ"

فاجأ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالكشف عن دعمه لنادي مانشستر يونايتد خلال اجتماعهما في بكين يوم الخميس.

ووفق تقارير من وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه)، ذكر شي أيضاً أندية آرسنال وكريستال بالاس ومانشستر سيتي خلال محادثتهما، مما يظهر اهتمامه الكبير بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام ستارمر، وهو مشجع متحمس لنادي آرسنال، بإهداء الرئيس الصيني كرة المباراة الرسمية من المواجهة المثيرة التي جمعت بين مانشستر يونايتد وآرسنال يوم الأحد الماضي والتي انتهت بفوز يونايتد 3-2.

الرئيس الصيني مشجع وفي لمانشستر يونايتد

وتأتي هذه اللفتة بهدف بناء علاقة ودية خلال أول زيارة لرئيس وزراء بريطاني إلى الصين منذ عام 2018.

وُصفت هدية الكرة من تلك المواجهة رفيعة المستوى، التي فاز بها مانشستر يونايتد، بأنها إشارة مقصودة لتقدير حماس شي لكرة القدم، ومحاولة لاستخدام "دبلوماسية كرة القدم" لتخفيف التوترات في العلاقات الصينية البريطانية.

يُذكر أن إعجاب الرئيس الصيني بمانشستر يونايتد معروف منذ فترة، لكن ذكره لأندية أخرى في الدوري الإنجليزي يسلط الضوء على اهتمامه الأوسع بكرة القدم الإنجليزية.