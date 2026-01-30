"قف مع مينيسوتا".. رسالة تضامن تهز ملاعب السلة الأمريكية

ارتدى لاعبو فريق "تيمبروولفز" لكرة السلة الأمريكية قمصانا سوداء خاصة خلال فترة الإحماء على أرضية "تارغت سنتر" قبل مباراتهم أمام فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر مساء الخميس، حملت عبارة "قف مع مينيسوتا"، في رسالة دعم ودعوة إلى الوحدة داخل الولاية، عقب حادثة إطلاق نار في مدينة مينيابوليس أسفرت عن مقتل رينيه غود وأليكس بريتي على يد عناصر فدرالية.

وبعد دقائق من نزول اللاعبين إلى أرض الملعب، أصدر النادي بيانا باسم اللاعبين قال فيه: "نحن، لاعبي مينيسوتا تيمبروولفز، نتقدم بخالص التعاطف والمحبة لكل من تأثر بالأحداث المأساوية الأخيرة التي طالت مجتمعاتنا في المدينتين التوأم (Twin Cities) وفي أنحاء مينيسوتا".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 تونس تواجه مصر في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

تونس تواجه مصر في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد list 2 of 2 الملاكمة الظلية.. فن الصراع مع الخصم الوهمي end of list

وأضاف البيان: "مينيسوتا تكون في أقوى حالاتها عندما ندعم بعضنا بعضا ونرفع من شأن بعضنا، ولا مكان للكراهية أو الانقسام في ولايتنا أو بين كل من يعيش هنا".

كما أكد اللاعبون أنهم ينعون الأرواح التي فقدت، ويرسلون القوة والسلام والتعاطف لكل من يشعر بالألم، مشددين على أن مرونة سكان مينيسوتا ووحدتهم ورعايتهم لبعضهم بعضا، هي ما يجمع مجتمعاتنا في أوقات الشدة والحاجة.

وكانت رابطة الاتحاد الوطني لكرة السلة قد أعلنت في وقت سابق تأجيل مباراة الفريق أمام غولدن ستايت ووريرز يوم السبت 24 يناير/كانون الثاني الجاري، وهو اليوم الذي قتل فيه بريتي، قبل إعادة جدولتها وإقامتها في اليوم التالي.