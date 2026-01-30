غياب مفاجئ لغوارديولا عن مؤتمر السيتي بعد دعم فلسطين

تغيب الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة لظروف شخصية، بعد يوم من حديثه في فعالية خيرية في برشلونة دعما للأطفال الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن مدرب مانشستر سيتي كان يفترض أن يعقد المؤتمر الصحفي ظهرا للحديث عن مواجهة توتنهام بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن مساعده بيبيان لايندرز حل محله.

أسباب شخصية

ولم يقدم مانشستر سيتي تفاصيل حول غياب غوارديولا، لكنه كان من المتوقع أن يعود إلى المملكة المتحدة -اليوم الجمعة- ويشرف على التدريب غدا السبت كما هو مخطط.

وقال لايندرز :"المدرب بخير، كالمعتاد، مليء بالطموح والشغف، لكن هذا شأن شخصي. سيعود اليوم إلى مانشستر".

وكان غوارديولا غاب عن مؤتمر صحفي آخر بسبب ظروف شخصية الشهر الماضي. وحل محله كولو توريه، أحد مساعديه في الجهاز الفني.

وسبق للايندرز، الذي كان مساعدا ليورغن كلوب في ليفربول، أن أجرى مقابلات إعلامية نيابة عن غوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي على إكستر في الجولة الثالثة لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 10 يناير/كانون الثاني.

وكان غوارديولا قد تابع تلك المباراة من المدرجات أثناء تنفيذ عقوبة تحظر تواجده على الخط.