بالفيديو.. صغار أكاديمية بنفيكا يعيدون تمثيل "ملحمة ريال مدريد"

لم يمنح الهدف القاتل – الذي سجله الحارس أناتولي تروبين في مرمى ريال مدريد – بطاقة العبور لبنفيكا فحسب، بل تحول إلى مصدر إلهام لصغار أكاديمية الفريق البرتغالي الذين قلدوا حارسهم العملاق.

وهزم بنفيكا نظيره ريال مدريد 4-2 في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا ليجبره على خوض الملحق.

كان بنفيكا على وشك الخروج رغم تقدمه بنتيجة 3-2 مع تبقي ثوان من الوقت بدل الضائع، قبل أن يتقدم الحارس تروبين للمشاركة في ركلة حرة، ويسجل الهدف الذي يحتاجه الفريق للتأهل إلى الملحق متفوقا بفارق الأهداف.

نسخة كربونية

ونشرت أكاديمية بنفيكا لكرة القدم على حسابها في إنستغرام، فيديو يُظهر فيه الصغار وهم يُعيدون تمثيل لحظة صعود حارس المرمى إلى أرض الملعب، وتسجيله هدفًا، واحتفاله مع الجميع مرفقا بعبارة "تروبين، طلابنا أعادوا تمثيلها".