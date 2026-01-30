هل يكسر ريال مدريد عقدة بنفيكا في أبطال أوروبا؟

يعود بنفيكا البرتغالي ليقف في طريق ريال مدريد من جديد في دوري أبطال أوروبا، بعدما أوقعت قرعة الملحق الفريقين وجها لوجه.

ويعد هذا اللقاء بمثابة إعادة لمواجهة مؤلمة للملكي، إذ كان الفريق البرتغالي قد تفوق عليه بنتيجة 4-2 في الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات، ما حرم ريال مدريد من إنهاء المرحلة بين الثمانية الأوائل.

مباراة الذهاب ستقام في لشبونة يومي 17 أو 18 فبراير/شباط، على أن تلعب مباراة الإياب في ملعب سانتياغو برنابيو يومي 24 أو 25 من الشهر ذاته.

الريال يخشى عقدة بنفيكا في أبطال أوروبا

تاريخيا، التقى بنفيكا وريال مدريد أربع مرات في دوري أبطال أوروبا، ويميل التفوق بوضوح لصالح الفريق البرتغالي الذي فاز في ثلاث مواجهات.

الانتصار الوحيد لريال مدريد جاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (كأس أوروبا بمسماها القديم) موسم 1964-1965 بنتيجة 2-1 في البرنابيو، لكنه لم يكن كافيا بعد الخسارة القاسية 5-1 ذهابا في لشبونة.

كما سبق لبنفيكا أن هزم ريال مدريد في نهائي المسابقة الأغلى أوروبيا موسم 1961-1962 بنتيجة 5-3، في أول نهائي جمع الفريقين.

هل نرى كلاسيكو؟

إذا نجح ريال مدريد في إقصاء بنفيكا، فسيواجه في دور الـ16 إما سبورتينغ لشبونة أو مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا.

وإذا بلغ ربع النهائي، فقد يصطدم بأحد هذه الفرق: أرسنال، بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند أو أتالانتا.

أما في نصف النهائي، فقد يكون عشاق الكرة على موعد مع كلاسيكو ناري أمام برشلونة، إذا وصل الفريقان إلى تلك المرحلة.