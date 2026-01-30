تفاصيل صفقة إعارة المصري حمزة عبد الكريم لبرشلونة

تعاقد برشلونة الإسباني مع مهاجم الأهلي المصري حمزة عبد الكريم بالإعارة، وفقا لما أكده مدير الكرة بالأهلي وليد صلاح الدين.

ومن المنتظر أن يعلن برشلونة عن ضم عبد الكريم (18 عاما) إلى صفوفها فور إتمام الكشف الطبي غدا السبت.

وتم توقيع عقد ثلاثي بين حمزة والأهلي وبرشلونة -اليوم الجمعة- لينتقل بموجبه إلى "البلوغرانا" على سبيل الإعارة.

ووفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو مدد حمزة تعاقده مع الأهلي والذي كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2026-2027 لموسم إضافي لينتهي في يونيو/حزيران 2028.

وسيسافر اللاعب الشاب إلى برشلونة السبت لإتمام الكشف الطبي وبعد ذلك سيعلن برشلونة عن الصفقة رسميا.

من جانبه، قال وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي لوكالة الأنباء الفرنسية "حمزة ودع زملاءه في الفريق بالفعل قبل سفر البعثة إلى تنزانيا لخوض مباراة يانغ أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف "نتمنى التوفيق لحمزة في برشلونة وكتابة تاريخ جديد لكرة القدم المصرية هناك".

وكشف مصدر بمجلس إدارة الأهلي عن تفاصيل انتقال اللاعب إلى برشلونة، قائلا: "سينتقل حمزة عبد الكريم إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع وجود بند بأحقية الشراء. اللاعب مدد تعاقده مع الأهلي وسيكون ضمن قائمة الفريق الرديف للنادي الإٍسباني".

تفاصيل صفقة إعارة حمزة عبد الكريم لبرشلونة

وحول التفاصيل المالية للصفقة كشف المصدر "الإعارة ستكون بدون مقابل مالي، على أن تملك برشلونة فرصة شراء اللاعب بصورة نهائية مقابل 3 ملايين يورو (نحو 3.27 ملايين دولار). الأهلي وضع بنودا أخرى تتعلق بالامتيازات المرتبطة بمشاركة اللاعب مع الفريق الأول وغيرها، لتصل قيمة الصفقة وقتها إلى 5 ملايين يورو (نحو 5.45 ملايين دولار)".

وتألق عبد الكريم مع منتخب مصر تحت 17 سنة في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ووصلت فيها مصر إلى دور الـ32.

وسجل عبد الكريم 12 هدفا في 17 مباراة دولية مع منتخب مصر للناشئين، من بينها هدفان في كأس العالم تحت 17 عاما. كما تم تصعيده للفريق الأول للأهلي قبل موسمين على الرغم من صغر سنه وشارك مع الفريق بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وسبق أن تلقى عبد الكريم دعوة لخوض فترة معايشة مع بايرن ميونخ الألماني عقب تألقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما 2025 التي أقيمت بالمغرب، قبل أن يقترب من الانتقال لبرشلونة كأول لاعب مصري ينضم لعملاق كتالونيا.