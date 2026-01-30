قاعدة غريبة تضع تشيلسي في مأزق بدوري أبطال أوروبا

يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي عقبة غير متوقعة في دوري أبطال أوروبا، قد تجبره على لعب إحدى مبارياته على ملعب محايد بدلا من ستامفورد بريدج، وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وتأهل تشيلسي بعد احتلاله المركز السادس في مرحلة المجموعات، ما يعني أنه لن يحصل على ميزة اللعب على أرضه في إياب دور الـ16 وربما ربع النهائي، على عكس أندية مثل أرسنال وبايرن وليفربول وتوتنهام، التي ستحصل على ميزة اللعب على أرضها في إياب المباريات.

قاعدة غريبة تمنع تشيلسي من ملعبه بدوري أبطال أوروبا

المشكلة الإضافية تأتي من قاعدة يويفا الأقل شهرة، التي تمنع لعب أكثر من مباراة في المدينة نفسها في ليلة واحدة، وفي هذه الحالة، لندن.

وبما أن أندية لندن الأخرى، أرسنال وتوتنهام، أنهت مرحلة المجموعات في ترتيب أعلى من تشيلسي، فإن لهما أولوية اللعب على أرضهما في إياب الدور الـ16 الذي سيقام في 17 و18 مارس/آذار، ما قد يجبر تشيلسي على الانتقال للعب في ملعب محايد.

قواعد"يويفا"

ولتفادي أي سيناريو يتوجب على نادي تشيلسي اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي ويكون ذلك بالتالي:

تحديد ملعب بديل مسبقا والإعلان عنه خلال أسبوع المباراة.

قلب الترتيب ولعب المباراة الأولى على أرضه بدلا من لعب مباراة الإياب في ملعب بديل.

إضافة لما سبق هناك خيار آخر يتمثل في لعب تشيلسي المباراة يوم الخميس 19 مارس/آذار، لكن هذا قد يخلق مشاكل للبث التلفزيوني والجدولة.

وسيواجه تشيلسي في دور الـ16 أحد الفرق التالية: موناكو، باريس سان جيرمان، قاراباغ، أو نيوكاسل.